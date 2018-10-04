Antalya'da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, inşaatta çalışırken 4. kattan düşen işçilerden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Beyobası Mahallesi'nde bir inşaata çalışan Davut Balcı (44) ve Yüksel Gökmen (47), balkon duvarının yıkılması sonucu 4. kattan düştü.

Yaralanan işçiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gökmen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balcı'nın tedavisi ise devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

