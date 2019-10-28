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Antalya’da judo müsabakası gibi düğün

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

İşitme Engelliler Judo Milli Takımı oyuncusu Münife Doğan (24), kendisi gibi işitme engelli sporcu Kaan Doğan’la (24) dünya evine girdi.

İşitme Engelliler Judo Milli Takımı oyuncusu Münife Doğan (24), kendisi gibi işitme engelli sporcu Kaan Doğan’la (24) dünya evine girdi. Çiftin düğününde gelin Münife Doğan ve milli takımdan arkadaşları judo gösterisi yaptı. Ardından nikah masasına geçen genç çift ise nikah memurunun sorusuna güçlü bir şekilde ‘evet’ cevabını verdi.
Henüz bebekken geçirdikleri rahatsızlık sebebiyle işitme yetisini kaybeden Münife Aydın, çocuk yaşlarda başladığı sporu bırakmayarak birçok belediye takımının judo takımında görev aldı. İşitme Engelliler Judo Milli Takımı’na kadar yükselen ve elde ettiği derecelerle Avrupa Şampiyonaları ile Olimpiyatlara gitmeye hak kazanan Döşemealtı Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Aydın, 2 yıl önce Alanya’da milli takım kampındayken Denizli İşitme Engelliler Kulübü sporcusu Rıza Doğan’la (24) tanıştı. Evlilik kararı alan çiftin 19 Ekim Cumartesi günü Antalya’da gerçekleşen düğünü judo müsabakalarını aratmadı. Gelin ve milli takımdan arkadaşları davetlilere judo gösterisi sundu. Gösteride, Münife Doğan, gelinliğinin üzerine giydiği milli takım kıyafetiyle adeta şov yaptı. Ardından nikah masasına geçen çift, nikah memurunun işaret dili tercümanı aracılığıyla sorduğu evlilik sorusuna hayatlarının en güçlü evet cevabını verdi.
Hayatında ilk kez bu derecede ‘evet’ kelimesini söylediğini belirten Münife Doğan, iyi bir anne olmak istediğini söyledi. Çocuk sahibi olmayı da planladıklarını ifade eden Doğan, “Çocuğumu da kendim gibi iyi bir sporcu olarak yetiştirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.
Kariyerinde şampiyonluklar, Avrupa Şampiyonalarına ve Olimpiyatlara katılma olmasına rağmen kamu sektöründen destek göremediğini dile getiren Münife Doğan, ilgisizlikten şikayetçi olduğunu, normalde Antalya’da yaşamayı planladıklarını ancak işsizlik nedeniyle eşiyle birlikte Denizli’ye yerleşmek zorunda kaldıklarını söyledi. Doğan, mevcut sporlarına devam edebilmeleri için kamu sektöründe istihdam edilmek istediğinin altını çizdi.
Eşi gibi sporcu bir çocuk yetiştirmek istediğini belirten Kaan Doğan ise Münife’nin 2 yıl sonra katılacağı olimpiyatlarda başarı elde edeceğine inandığını kaydetti.

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