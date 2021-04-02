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  4. Antalya’da kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

Antalya’da kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

02.04.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da ormanlık alanda bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, T.K.

Antalya’da kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

Antalya’da ormanlık alanda bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, T.K. isimli kadın Kızıllı Mahallesi ormanlık alanda geçtiğimiz çarşamba günü kimliği belirsiz bir kişinin cinsel saldırısına uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı 4’üncü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timleri şüphelinin M.A.Ş. olduğunu belirledi. Saklandığı evinde yakalanan M.A.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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