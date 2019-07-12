HABER

Antalya’da kataloglu fuhuş çetesi operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 15:16 | Son Güncelleme

Antalya’da Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı kadınları erkeklere katalog üzerinden pazarladıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı, fuhşa teşvik edilen Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı 21 kadın kurtarıldı.Antalya Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği fuhuş operasyonunda Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı kadınları erkeklere katalog üzerinden pazarladıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı, fuhşa teşvik edildiği öne sürülen 21 kadın kurtarıldı.

Antalya’da Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı kadınları erkeklere katalog üzerinden pazarladıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı, fuhşa teşvik edilen Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı 21 kadın kurtarıldı.
Antalya Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği fuhuş operasyonunda Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı kadınları erkeklere katalog üzerinden pazarladıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı, fuhşa teşvik edildiği öne sürülen 21 kadın kurtarıldı. Antalya’nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul’da sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişinin yanısıra isimleri belirlenen 3 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.
3 ay önce başlatılan istihbarat çalışmaları sonucunda belirli kadın satıcısı şüphelilerin, telefonla kendilerine ulaşan kişilere fuhşa teşvik ettikleri yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanı gönderdikleri, müşterilerin beğendiği kadınları belli otellere göndererek fuhuş yaptırdıklarını tespit edildi. Şüphelilerin teknik takibi sonuçları otel kayıtlarıyla eşleştirilerek suçu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik Antalya merkezli Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul’da eş zamanlı yapılan operasyonda, İ.F., N.H.,Y.A., İ.Ç., K.Ö., M.L. ile yardım yataklık yaptıkları iddiasıyla B.A. ve İ,K. gözaltına alındı. K.T., M.C. ve H.A. isimli fuhşa teşvik şüphelilerinin ise yakalanmaya çalışıldığı öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilecekleri, bir kısmı zorla fuhşa teşvik edildiğini öne süren toplam 21 Rus ve Moldovalı kadının ise sınır dışı edileceği bildirildi.

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyorBu evde oturan leyleklere komşu oluyor
Muş'taki kazalar Mobese kameralarına yansıdıMuş'taki kazalar Mobese kameralarına yansıdı
Şemdinli'de av tüfeği ve tıbbi malzemeler ele geçirildiŞemdinli'de av tüfeği ve tıbbi malzemeler ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.