Antalya'da kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu

Yakınları, 31 Ekim akşamı evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek'le (34) ilgili Cumhuriyet Polis Merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp başvurusunun ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kadının bulunması için çalışma başlattı.

Çiçek'in en son bir süredir görüşmediği erkek arkadaşı Ş.Ç. ile Emek Mahallesi'ndeki bir evde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Çiçek'in cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, olayın ardından ortadan kaybolan Çiçek’in erkek arkadaşı Ş.Ç'yi kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

