HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu

Antalya'da kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu

03.11.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi kadın, erkek arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.

Yakınları, 31 Ekim akşamı evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek'le (34) ilgili Cumhuriyet Polis Merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp başvurusunun ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kadının bulunması için çalışma başlattı.

Çiçek'in en son bir süredir görüşmediği erkek arkadaşı Ş.Ç. ile Emek Mahallesi'ndeki bir evde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Çiçek'in cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, olayın ardından ortadan kaybolan Çiçek’in erkek arkadaşı Ş.Ç'yi kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandıMuğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Putin'den tahıl sevkiyatı ile ilgili dikkat çeken sözlerPutin'den tahıl sevkiyatı ile ilgili dikkat çeken sözler
Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi!Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi!
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat kayıp kadın ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Komşular arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Komşular arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi!

Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi!

İlginizi Çekebilir

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.