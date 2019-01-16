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Antalya'da otomobilin çarptığı hemşirenin ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 14:55 | Son Güncelleme

Sokak hayvanlarına mama verdikten sonra meydana gelen kazada hayatını kaybeden hemşire, yönetmen Orçun Benli'nin annesi Ferahnaz Benli'nin cenazesi toprağa verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yönetmen Orçun Benli'nin annesi 61 yaşındaki Ferahnaz Benli'nin cenazesi defnedildi.

Benli'nin cenazesi, Oktay Hanife Cebeci Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Benli'nin cenazesi, Mahmutlar Mahallesi Yangılı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Benli'nin eşi Yusuf ile yönetmen oğlu Orçun Benli, annesi Ayşe Türk ve sevenleri katıldı.

Ali K'nin kullandığı 07 NBV 24 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu sahil kenarında sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Ferahnaz Benli'ye çarpmış, ağır yaralanan Benli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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