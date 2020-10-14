Antalya’da sahte içki operasyonu

Antalya’da polis tarafından yapılan operasyonda sahte içki, etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından D.Y. isimli şahsın sahte rakı ve viski üreterek sattığı yönünde bilgiler elde edinilmesi üzerine polis harekete geçti. Yapılan aramada 23 şişe çeşitli markalarda sahte içki, 36 adet boş içki şişesi, 5 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 5 litre sahte alkol, 10 şişe viski ve üzüm aroması, 7 şişe renklendirici, 3 şişe kaçak içki kiti, 4 şişe anason yağı ve sahte içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden olaylarla ilgili olarak yakalanan D.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

