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Antalya'da sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 21:56 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan yabancı uyruklu iki zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı öne sürülen yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu kişilerde yüklü miktarda sahte para olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 100'lük banknot halinde sahte olduğu belirtilen 10 bin dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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