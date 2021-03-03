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Antalya’da silahlı çatışmada korku dolu anlar yaşandı

03.03.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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Antalya’da bir otomobil ve ticari araçta bulunan biri kadın 5 kişi arasında yaşanan tartışmada silahlar konuştu.Polis ateş açan şahısları kaçtıkları ticari araçla birlikte yakalarken, tartışma sırasında otomobilin bir kadına çarpıp düşürmesi ve ardından tüfekle kaçan aracın arkasından ateş edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı.Olay, Yukarı Hisar Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe günü yaşandı.

Antalya’da bir otomobil ve ticari araçta bulunan biri kadın 5 kişi arasında yaşanan tartışmada silahlar konuştu.
Polis ateş açan şahısları kaçtıkları ticari araçla birlikte yakalarken, tartışma sırasında otomobilin bir kadına çarpıp düşürmesi ve ardından tüfekle kaçan aracın arkasından ateş edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, Yukarı Hisar Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe günü yaşandı. İki grup arasında ağız dalaşı sebebiyle çıktığı öğrenilen tartışmanın büyümesinin ardından içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil önce bir kadına, ardından da ticari araca çarparak kaçtı. Grupta bulunan V.A. isimli şahıs, ticari araçtan aldığı pompalı tüfekle otomobilin arkasından koşarak sokak ortasında defalarca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar otomobile isabet ederken, şüpheliler ticari araca binerek olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından ticari aracı Çakalderesi mevkiinde durdurarak, araçta bulunan V.A., F.U. ve R.M. isimli şahısları gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırma sonucunda olay yerinden uzaklaşan otomobilde bulunan 2 kişi de yakalanarak polis merkezine getirildi.
İki grubun tarafları, aralarında herhangi bir husumet olmadığını, bir anlık öfke sonucu olayın meydana geldiğini söyleyerek birbirlerinden şikayetçi olmadı. V.A., F.U. ve R.M. hakkında ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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