Antalya'da telefon dolandırıcılığı iddiası

Antalya'da telefonla aradığı ve kendisini savcı olarak tanıttığı yaşlı kadının parasını ve altınlarını aldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki K.Y'yi telefonla arayan İ.A, kendisini savcı olarak tanıttı. İ.A, bir suça karıştığını ileri sürdüğü K.Y'nin evine giderek, 20 bin lira tutarındaki dövizini ve 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını aldı.

Bu sırada yanına gelen bir yakınının uyarmasıyla dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, eşkal üzerine şüpheliyi yakalamak için çevrede araştırma başlattı. Ekipler, İ.A'yı tarla ve seralar arasında yaşanan kısa bir kovalamacanın ardından gözaltına aldı.

Parasını ve ziynet eşyalarını polisten teslim alan kadının, oğlunun düğününü yapmak için birikim yaptığı öğrenildi.

