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Antalya'da "torbacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 14:27 | Son Güncelleme

Alanya ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde eden polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheliyi yakaladı. Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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Alanya Cumhuriyet Başsavcısı polis torbacı uyuşturucu

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