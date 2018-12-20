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Antalya'da trafik polislerinin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 20:28 | Son Güncelleme

Hatalı park gerekçesiyle çekilen araçların, rüşvet karşılığı otoparka götürüldüğü iddiasıyla ilgili 8'i polis 20 sanığın yargılandığı davada, 13 sanığa "görevi kötüye kullanmak" suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası verildi

Antalya'da uygunsuz park gerekçesiyle çekilen araçların, rüşvet karşılığı anlaşılan otoparka götürüldüğü iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında trafik polislerinin de bulunduğu 13 sanık, 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılanan sanıklar O.Ö, M.H.T, İ.S, Ö.E, M.S, A.S, C.D, C.K.K, Ç.T, M.E.K, M.A, Ö.A. ve M.Y'ye 8 ay 10 gün hapis cezası verdi. Heyet, sanıklara verilen hapis cezasını erteledi.

Diğer sanıkların da aralarında bulunduğu tüm sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" suçlarından ise beraatına karar verildi.

Antalya'da 7 Şubat'ta yasaklı park yapılıp yapılmadığına bakmaksızın çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaştıkları otoparka götürerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 8'i polis memuru 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 8'i polis 10'u tutuklanmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

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Antralya dava görevi kötüye kullanma rüşvet trafik polisi

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