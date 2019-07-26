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Antalya'da Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 21:06 | Son Güncelleme

Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ali Yalçın: "Türkiye'nin tropikal merkezi olmayı hedefliyoruz. İlk amacımız tropikal meyvelerin coğrafi işaretini almak"

Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ali Yalçın, "Türkiye'nin tropikal merkezi olmayı hedefliyoruz. İlk amacımız tropikal meyvelerin coğrafi işaretini almak." dedi.

Antalya'da Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin açılışı yapıldı.

Kooperatif Başkanı Ali Yalçın, Gazipaşa ilçesindeki açılışta, birçok tropikal meyvenin yetiştirildiği ilçede 12 Nisan'da kooperatifin kuruluşunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Tropikal meyve üretim ve pazarlama konusunda ilk kez böyle bir kooperatifin kurulduğunu ifade eden Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"22 üyemiz var. Kooperatifimizin amacında bulunduğumuz bölgede tropikal ve sup tropikal meyvelerin adaptasyon çalışmalarının yapılması. Türkiye'nin tropikal merkezi olmayı hedefliyoruz. İlk amacımız tropikal meyvelerin coğrafi işaretini almak. Kooperatifimiz üreticilerin bir araya gelmesi ve ürünlerin daha iyi tanıtılmasında ve yeni tropikal meyvelerin adaptasyonunu üniversitelerimizle birlikte çalışmalar yapacağız."

"Türkiye'yi enfes tropikal tatlarla buluşturmayı hedefliyoruz" ifadesini kullanan Yalçın, bunların üretimini artırarak Avrupa ve Rusya'ya da pazarlamak istediklerini dile getirdi.

Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hatice Reyhan Öziyci, ilçede muz başta olmak üzere birçok tropikal meyvenin üretiminin yapıldığını söyledi.

Üniversite olarak kooperatife bilimsel destek sağladıklarına değinen Öziyci, tropikal meyvelerin tüketilmesi, ürünlerin çeşitlendirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

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