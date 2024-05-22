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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya Netanyahu mesajı! 'Dünya yeni çatışmalara gebedir'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.05.2024 20:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batılı güçler tüm şımarıklığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durduğu sürece katliamların önüne geçilemez. Böyle devam ederse açık söylüyorum dünya yeni çatışmalara gebedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya Netanyahu mesajı! 'Dünya yeni çatışmalara gebedir'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"YANI BAŞIMIZDA OLANLARA SESSİZ KALAMAYIZ"

Türkiye Diyanet Vakfı, tüm dünyaya dal budak salıyor. Biz şefkat ve sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Çaresiz ve muhtaçların yardımına koşmak dinimizin bize emridir. Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız. Banane diyenlerden asla olamayız. Kendimiz huzur içinde sevdiklerimizle barış içinde yaşarken hemen yanı başımızda olanlara sessiz kalamayız. Suriyeli, Somalili ve Filistinli kardeşlerimize mesuliyetimiz vardır.

Dünya halen ayaktaysa sebebi iyi, güzel insanların varlığındandır. Depremde başkaları için canını tehlikeye atan, hakkı ve adaleti savunmak için her türlü riski göze alan yüce yürekli insanların eksikliğini Allah'ım bize hissettirmesin.

BATI'YA NETANYAHU MESAJI

7 Ekim'den bu yana Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapılıyor. Gazze'nin neredeyse tamamı enkaza döndü. Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Gazze'de oluk oluk kanda en az işgalciler kadar onlara lojistik destek sağlayanların da payı vardır. Batılı güçler tüm şımarıklığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durduğu sürece katliamların önüne geçilemez. Böyle devam ederse açık söylüyorum dünya yeni çatışmalara gebedir.

İsrail yönetimi daha fazla kan dökülmeden bir an önce durdurulması gerekiyor. Katliamının durdurulması ilk adımdır, soykırımcılar adalet önünde de hesap vermelidir.

"TİCARETİ TAMAMEN DURDURDUK"

İsrail ile ticareti geçen ay tamamen durdurduk. Yaklaşık 9.5 milyar dolardan vazgeçtik.


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Recep Tayyip Erdoğan
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