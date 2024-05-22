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  4. Rize'de trafikteki kavga kanlı bitti! Sürücüler birbirlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'de trafikteki kavga kanlı bitti! Sürücüler birbirlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

22.05.2024 18:56
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Rize’nin Çayeli ilçesinde iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu. İki sürücü silahlarını çekerek birbirlerine kurşun yağdırdı. Olayda bir sürücü aracının içinde vurularak ölürken, diğer sürücü de yaralandı.

Rize'de trafikteki kavga kanlı bitti! Sürücüler birbirlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 16.30 sıralarından Şairler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Trafikte kafa kafaya gelen servis şoförü H.G. ile Ömer Sofu isimli şahıslar arasında tartışma başladı.

BİRBİRLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Tartışmanın şiddetini arttırması üzerine taraflar silahını çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı.

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Olayda eski muhtar olduğu öğrenilen H.G. omuzundan yaralanırken Ömer Sofu ise hayatını kaybetti.

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Olayın ardından yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile anbean kaydedildi. Olayla geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Rize trafik kavga
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