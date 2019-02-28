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Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 12:08 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan 2 şahsın üst ve evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu, uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen para ve ruhsatsız silah ele geçirildi.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Manavgat ve Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen Erkan E.

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan 2 şahsın üst ve evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu, uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen para ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Manavgat ve Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen Erkan E. ve Süleyman N. isimli şahıslar Kumköy mevkiinde yakalandı. Şahısların yapılan ev ve üst aramasında satışa hazır halde yaklaşık 4 bin 500 gram skunk, 900 adet extacy hap, 135 gram kokain, 150 gram metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, 36 adet 7.65 mm tabanca fişeği ile 1 adet 7.65 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 870 TL, 3725 euro, 155 paund, 631 dolar ve 14 bin 950 ruble ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında işlem yapılan Erkan E. ve Süleyman N. sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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