Antalya'da uyuşturucu yuvalarına şafak operasyonu

Antalya'nın Finike ilçesinde 260 jandarmanın katılımıyla şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 19 kişi gözaltına alındı.

Turizmin başkenti Antalya'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 aylık teknik ve fiziki takip ile önceden belirlenen 18 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kumluca ilçesindeki karakolda toplanan jandarma ekipleri konvoy halinde operasyonun gerçekleştirileceği Finike ilçesindeki Yuvalı Mahallesine hareket etti. Jandarma ekiplerine 2 komando timi ile 3 narkotik dedektörü köpek de eşlik etti.

Güvenlik önlemlerinin ardından Finike'de belirlenen evlere giren jandarma ekipleri, çok miktarda narkotik madde ele geçirdi.

Özellikle "torbacı" diye bilinen kişilerin de aralarında bulunduğu 19 kişi "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

- Operasyon sırasında çocuklarla top oynadılar

Operasyon sırasında Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki çocuk ve kadın kısım amirliği personeli de çocuklara çikolata dağıttı. Jandarma ekipleri, evlerinde arama yapılan çocuklarla top oynayarak, operasyondan olumsuz etkilenmelerini önlemeye çalıştı.

Kadın jandarma görevlisinin, arama yapılan bir evdeki bebeğin üşümemesi için üstünü battaniye ile örterek şefkat göstermesi de dikkatlerden kaçmadı.

