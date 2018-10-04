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Antalya'da üzerine dolap devrilen öğrenci ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:17 | Son Güncelleme

Antalya'da üzerine dolap devrilen öğrenci ağır yaralandı

Antalya'da okulda üzerine kitap dolabı devrilen öğrenci ağır yaralandı.

Korkuteli ilçesi Osman Önal İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Yasin Alkan'ın üzerine kitap dolabı devrildi.

Ağır yaralanan Alkan, öğretmenlerinin ihbarıyla okula gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okulda inceleme yapan polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
ilkokul kitap dolabı Korkuteli Yasin Alkan

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