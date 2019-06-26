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Antalya’da yaşlı adam dövülerek öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 10:56 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir okulun güvenlik görevlisinin darp ettiği 72 yaşındaki site bekçisi hayatını kaybetti.Olay, gece yarısı Göynük Mahallesi 3073 sokakta meydana geldi.

Antalya’da yaşlı adam dövülerek öldürüldü

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir okulun güvenlik görevlisinin darp ettiği 72 yaşındaki site bekçisi hayatını kaybetti.
Olay, gece yarısı Göynük Mahallesi 3073 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer Belediyesi Çalışanı Nihat G. (49), okul çevresinde köpeğini gezdirirken bir lisede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Özgür Ş. (36) tarafından durduruldu. İddiaya göre alkollü olan Özgür Ş., tartıştığı Nihat G.’ye saldırarak başından yaraladı.

Yardıma gelen yaşlı bekçiyi öldüresiye dövdü
Bu sırada yakındaki bir evin balkonunda bulunan bir kadın bağırınca o tarafa yönelen Özgür Ş.’ye sitenin gece bekçisi 72 yaşındaki Ali Osman Kayan engel olmak istedi. İddiaya göre Kayan’ı yumruklayarak yere düşüren Özgür Ş., yaşlı adamı yerde acımasızca tekmeledi. Saldırı sırasında kendisini kaybettiği belirtilen ve sulama kanalının tahliye kısmına kafa üstü yığılan Ali Osman Kayan, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Nabız ve solunum alınamayan Kayan’a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışan vatandaşlar, bu arada 112 Acil Servis sağlık ekibini aradı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Sağlık Ekibi, Ali Osman Kayan’ın kalbini yeniden çalıştırdı. Akciğerlerine su ve çamur girdiği görülen Kayan, Kemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu sırada Kayan’ın yakınları hastaneye geldi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Antalya’daki özel bir hastaneye nakledilen Ali Osman Kayan’ın kalbi burada da birkaç kez durdu ve çalıştırıldı ancak talihsiz adam sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Saldırgan gözaltına alındı
Olayla ilgili olarak saldırgan güvenlik görevlisi Özgür Ş., jandarma tarafından gözaltına alınırken, yaralı Nihat Gökkılıç tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ali Osman Kayan, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morgu’na kaldırıldı. Şüpheli Özgür Ş.’nin bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Antalya’da yaşlı adam dövülerek öldürüldü

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