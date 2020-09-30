Antalya’da yüksekten düşen şahıs ağır yaralandı

Antalya’da apartmandan düşen bir kişi ağır yaralandı. Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenigün Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi bir anda apartmanının önüne düştü. Kaçıncı kattan ve nasıl düştüğü henüz tespit edilemeyen adam hareketsiz halde yerde yatarken, olayı gören mahalle sakinleri yardımına koştu. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunan vatandaşlar, bir yandan da adamla konuşmaya çalıştılar. "Ambulans gelecek" şeklinde telkinde bulunarak yaralı adamla iletişim kurmaya çalışan mahalle sakinleri, yaralı adamın yanından bir an olsun ayrılmadılar. Şahıs, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın düşme anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

