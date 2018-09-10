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Antalya'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 16:33 | Son Güncelleme

Eğlence merkezinin güvenlik müdürünün av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da eğlence merkezinin güvenlik müdürünün av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada 9 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu'nun (39) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Çopuroğlu'nu sopayla darbettiği öne sürülen O.C. ve av tüfeğiyle ateş açtığı iddia edilen C.T. ile olayla bağlantılı olduğu belirtilen H.E, H.S, S.U, A.K, Y.T, B.Ş, ve B.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Muratpaşa ilçesinde 8 Eylül'de eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu, av tüfeğiyle öldürülmüştü.

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