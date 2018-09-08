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Antalya'daki heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:02 | Son Güncelleme

Akseki Kaymakamı ve Gündoğmuş Kaymakam Vekili Muhammed Emin Nasır: - "Heyelan nedeniyle kapanan yolun en kısa sürede yeniden açılması için yoğun şekilde çalışılıyor"

Akseki Kaymakamı ve Gündoğmuş Kaymakam Vekili Muhammed Emin Nasır, heyelan nedeniyle kapanan yolun en kısa sürede yeniden açılması için yoğun şekilde çalışıldığını bildirdi.

Gündoğmuş ile Manavgat ilçeleri arasındaki yolun dün heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Akseki Kaymakamı ve Gündoğmuş Kaymakam Vekili Muhammed Emin Nasır, yaptığı açıklamada, heyelanın hemen ardından bölgede çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Yarım saate bir araçların kontrollü geçişine izin verildiğini aktaran Nasır, "Heyelan nedeniyle kapanan yolun en kısa sürede yeniden açılması için yoğun şekilde çalışılıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Gündoğmuş heyelan

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