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Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 18:42 | Son Güncelleme

16 KİŞİ YARALANDI Antalya merkez ve ilçelerde etkili olan fırtına nedeniyle 16 kişi yaralandı.

Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (6)

16 KİŞİ YARALANDI
Antalya merkez ve ilçelerde etkili olan fırtına nedeniyle 16 kişi yaralandı. Kumluca ilçesinde yaralanan 9 kişiden 3'ünün sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Finike'de 5, Kemer'de ise 2 kişi fırtınada yaralandı.
KAMPTA MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER KURTARILDI
Kemer'e, 20 Ocak'ta kamp için gelen 42 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi, Soğütcuması mevkisinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle mahsur kaldı. Jandarmayı arayan öğrenciler, yardım istedi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel ve ekibi, ilçedeki off-road kulübü üyelerinin yardımıyla öğrencileri kurtardı. Arslanbucak Mahallesi'ne getirilen öğrencilere, Belediye Hizmet Binası'nda yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Serik ilçesinde ise Belek Kadriye Turizm Yolu'nda fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç yerinden sökülerek, devrildi.

FOTOĞRAFLI

Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (6)Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (6)Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (6)Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (6)

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