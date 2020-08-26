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"Antarktika'da yaşamın ilk yapıtaşları bulundu"

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2020 10:13 | Son Güncelleme

Bilim insanları, 8 yıl önce Antarktika'da bulunan göktaşının Dünya'daki yaşamın başlangıcıyla ilgili sorulara cevap verebileceği görüşünde.

"Antarktika'da yaşamın ilk yapıtaşları bulundu"

Belçikalı ve Japon bilim insanlarının 2012'de "Antarktika'da bulduğu göktaşı bir kez daha bilim dünyasının gündeminde.

Asuka 12236 olarak adlandırılan göktaşının Dünya'daki yaşamın başlangıcıyla ilgili sorulara cevap verebileceği düşünülüyor.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Asuka 12236, Dünya'da yaşamın nasıl geliştiğini ortaya çıkarabilecek amino asitler içeriyor

NASA'nın Goddard Uzay Uçuşu Merkezi'nden astrobiyolog Daniel Glavin "Bu göktaşları bize yaşam başlamadan önce bile amino asitlere karşı içsel bir eğilim olduğunu gösteriyor" dedi.

NASA çalışanlarına göre, Asuka 12236'daki su, göktaşının kendisinin içinde üretilmiş olabilir.

Asuka 12236'yı mercek altına alan bilim insanları, suyun bir asteroidin soğuk dış katmanından gelmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Bilim insanları bu göktaşının hem suya hem de ısıya çok az maruz kaldığı için böyle iyi korunduğuna inanıyor.

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