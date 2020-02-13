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Antarktika'da hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

13.02.2020 23:01 | Son Güncelleme

Antarktika kıtasında hava sıcaklığı 20.75 dereceye çıkarak rekor kırdı. Seymour Adası'nda Brezilyalı bilim insanlarınca 9 Şubat'ta kaydedilen sıcaklık henüz Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından teyit edilmedi ancak son dönemde kıtanın sıcaklığının arttığını gösteren diğer ölçümlerle birlikte küresel ısınmaya yönelik endişeleri artırıyor.

Antarktika'da hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Antarktika kıtasında hava sıcaklığı ilk kez 20.75 dereceye çıkarak rekor kırdı.

Seymour Adası'nda Brezilyalı bilim insanlarınca 9 Şubat'ta kaydedilen sıcaklık henüz Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından teyit edilmedi ancak son dönemde kıtanın sıcaklığının arttığını gösteren diğer ölçümlerle birlikte küresel ısınmaya yönelik endişeleri artırıyor.

Guardian gazetesinin haberine göre 6 Şubat'ta da Esperanza'da bulunan Arjantin araştırma istasyonu 18.3 dereceyi görmüştü. Bu, şu ana kadar kıta anakarası üzerinde ölçülen en yüksek sıcaklık.

Kıta genelinde bundan önce en yüksek sıcaklıksa 1982 yılının Ocak ayında 19.8 derece ile Signy Adası'nda ölçülmüştü.

Şubat ayında ölçülen rekor sıcaklıkların resmi olarak kayda geçmesi için Dünya Meteoroloji Örgütü'nce de onaylanması gerekiyor ancak son değerler, endüstrileşme öncesi döneme göre yaklaşık 3 derece ısınmış olan kıtadaki diğer ölçümlerle uyuşuyor.

Uzaktan kumanda edilen izleme istasyonlarının kaydettiği verileri her 3 günde bir kontrol eden bilim insanları son değerlerin "inanılmaz ve anormal" olduğunu belirtiyor.

Brezilya hükümetinin iklim değişikliğinin Antarktika'daki etkileri üzerine yürüttüğü projede görevli bilim insanı Carlos Schaefer "İzlediğimiz birçok bölgede ısınma kaydediyoruz ancak hiç bunun gibisini görmemiştik" dedi.

Kıtanın Güney Shetland Adaları ve Seymor Adası'nın da parçası olduğu James Ross takımadaları çevresinde sıcaklık değişiminin son 20 yılda çok düzensiz olduğunu belirten Schaefer, 21. yüzyılın ilk 10 yılında soğuyan bölgenin, 2010'lardan sonra hızla ısındığına dikkat çekti.

Bilim insanları atmosferdeki iklim değişikliğinin okyanusları, okyanus akıntılarının da kutuplardaki donmuş toprak parçalarını etkilediğini belirtiyor.

Antarktika, dünyanın tatlı su kaynaklarının yüzde 70'ini kar ve buz formunda barındırıyor. Kıtadaki tüm buz tabakalarının erimesi durumunda deniz seviyesi 50 ila 60 metre yükselebilir ancak bunun için binlerce yıl geçmesi gerekiyor.

Bilim insanları 21. yüzyıl sonunda deniz seviyesinin 30 ila 100 cm yükseleceğini tahmin ediyor.

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