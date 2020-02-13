Antarktika'da hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Antarktika kıtasında hava sıcaklığı ilk kez 20.75 dereceye çıkarak rekor kırdı.

Seymour Adası'nda Brezilyalı bilim insanlarınca 9 Şubat'ta kaydedilen sıcaklık henüz Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından teyit edilmedi ancak son dönemde kıtanın sıcaklığının arttığını gösteren diğer ölçümlerle birlikte küresel ısınmaya yönelik endişeleri artırıyor.

Guardian gazetesinin haberine göre 6 Şubat'ta da Esperanza'da bulunan Arjantin araştırma istasyonu 18.3 dereceyi görmüştü. Bu, şu ana kadar kıta anakarası üzerinde ölçülen en yüksek sıcaklık.

Kıta genelinde bundan önce en yüksek sıcaklıksa 1982 yılının Ocak ayında 19.8 derece ile Signy Adası'nda ölçülmüştü.

Şubat ayında ölçülen rekor sıcaklıkların resmi olarak kayda geçmesi için Dünya Meteoroloji Örgütü'nce de onaylanması gerekiyor ancak son değerler, endüstrileşme öncesi döneme göre yaklaşık 3 derece ısınmış olan kıtadaki diğer ölçümlerle uyuşuyor.

Uzaktan kumanda edilen izleme istasyonlarının kaydettiği verileri her 3 günde bir kontrol eden bilim insanları son değerlerin "inanılmaz ve anormal" olduğunu belirtiyor.