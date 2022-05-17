HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antarktika'ya gemilerle ulaşan istilacı türler deniz ekosistemini tehdit ediyor

Antarktika'ya gemilerle ulaşan istilacı türler deniz ekosistemini tehdit ediyor

17.05.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın dört bir yanından gemilerin üzerinde "otostopla" Antarktika'ya ulaşan türler, buranın bozulmamış deniz ekosistemini tehdit ediyor.

Antarktika'ya gemilerle ulaşan istilacı türler deniz ekosistemini tehdit ediyor

Dünyanın dört bir yanından gemilerin üzerinde "otostopla" Antarktika'ya ulaşan türler, buranın bozulmamış deniz ekosistemini tehdit ediyor.

Bu korunmuş bölgeyi rutin olarak ziyaret eden balıkçılık ve turist gemilerini izleyen bir çalışmanın sonuçlarına göre. dünya çapında Antarktika'yı ziyaret eden gemiler 1.500 ayrı limandan geliyor.

Cambridge Üniversitesi'nden araştırama lideri Arlie McCarthy, "Gemiler tüm dünyayı dolaşıyorlar. Bu, hemen hemen her yerin istilacı türler için potansiyel bir kaynak olabileceği anlamına geliyor. Yerli olmayan bu türler, bir ekosistemi tamamen değiştirebilir." dedi.

McCarthy, türlerin burada yeni habitatlar oluşturarak Antarktika'nın muhteşem hayvanlarının kendi yaşam alanlarının yok olabileceği uyarısında bulundu.

Bilim insanları, gemilerin Antarktika'nın kırılgan yaşam alanlarını bozabilecek türler getirmesine engel olmak için daha sıkı önlemlere ihtiyaç olduğunu söylüyor.

İngiltere'nin Antarktika'da araştırmalar yapan British Antarctic Survey ekibi ve Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, Antarktika trafiğinin yoğunluğunu ve bu gemilerin ayrıldığı limanları tespit etmek için uydu verilerini ve uluslararası nakliye veri tabanlarını kullandı.

McCarthy, "Sadece bir limandan gidip geliyor olmamaları gerçekten şaşırtıcıydı." dedi.

Gemilerin küresel hareketi, Antarktika'nın izole bölgelerini tüm dünyadaki 1.500'den fazla limana bağlıyor.

Tutu**nabilenler**

Geminin gövdesine tutunabilen ve geminin Antarktika'ya yolculuğunda hayatta kalabilen herhangi bir deniz türü, istilacı bir tehdit oluşturabiliyor.

Midyeler, sülükayaklılar, yengeçler ve alglerin dahil olduğu bir grup canlının taşınması ise özellikle endişe verici olarak yorumlanıyor. Bu canlılar "biyolojik kirlenme" diye adlandırılan bir süreçle gemi gövdesine tutunup seyahat ediyor.

Örneğin midye, kutup sularında hayatta kalabiliyor ve kolayca yayılabiliyor, bu da tabandaki deniz yaşamını tehdit ediyor. Midyelerin suyu filtrelemesi, denizdeki besin zincirini ve onun etrafındaki suyun kimyasını değiştiriyor.

McCarthy, "Burası, denizde istilacı türlere sahip olmadığımız dünyadaki son yer" dedi. "Yani [hala] burayı korumak için bir fırsatımız var" dedi.

Cambridge Üniversitesi'nden Profesör David Aldridge ise Antarktika'nın yerli türlerinin son 15-30 milyon yıldır izole edilmiş durumda olduğunu söyledi.

İstilacı türler, kıtanın biyolojik çeşitliliğine yönelik en büyük tehditlerden biri haline getiriyor. British Antarctic Survey'den Prof. Lloyd Peck'in de belirttiği gibi, "Antarktika'da yaşayan benzersiz bir türü kaybetme şansınız çok daha yüksek".

Turist trafiği

Araştırmaya göre, turizm Antarktika bölgelerine yapılan ziyaretlerin yüzde 67'sini oluşturuyor; bunu yüzde 21 ile araştırma gezileri ve yüzde 7 ile balıkçılık izliyor.

Bölgeye düzenlenen turizm amaçlı gezilerde, turist gemilerinin biyogüvenlik protokollerini takip etmesi zorunlu.

Uluslararası Antarktika Tur Operatörleri Birliği'ne göre, 2019/20 sezonunda bölgeyi 70 binden fazla kişi ziyaret etti. Ve turistik geziler pandemi nedeniyle kesintiye uğrasa da, 1950'lerde Şili ve Arjantin'den ilk birkaç yüz ziyaretçinin Güney Shetland Adaları'na gelmesinden bu yana, turist sayısı istikrarlı bir şekilde artıyor.

Araştırmacılar, bu artışın başka sonuçları da olduğunu söylüyor.

McCarthy BBC News'e verdiği demeçte: "Bu gemilerin gittiği her yerde insanın çevre üzerindeki diğer etkilerini de görüyoruz. Bunlar kazara atık salımı, kirlilik, yaban hayatla çatışma veya gürültü rahatsızlığı şeklinde olabiliyor."

Prof Peck, turizmin Antarktika üzerinde hem "olumlu hem de olumsuz" etkiye sahip olduğunu anlatıyor:

"Turizm, kıtaya yapılan ziyaretlerin büyük bir bölümünü oluşturuyor ve bu nedenle [yerli olmayan türleri] buraya getirebilir. Ancak tur operatörleri çevreyle çok ilgililer ve çok fazla güvenlik önlemi alıyor."

Gemilerin gövdelerini temizlemek gibi Antarktika'yı korumaya yönelik biyogüvenlik önlemleri şu anda Antarktika'daki az sayıda belirli "geçit noktasına" odaklanıyor.

Ancak bu çalışma, dünya çapında çok daha fazla limanın bölgeyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardığı için British Antarctic Survey, Antarktika sularını korumak için "gelişmiş biyogüvenlik protokolleri" ve çevre koruma önlemleri talep ediyor. Bu, gemi gövdelerinin kameralarla denetlenmesi ve daha sık temizlenmesi anlamına geliyor.

Prof. Peck, bunun "iklim krizi nedeniyle okyanus sıcaklıkları artmaya devam ettiği için" özellikle önemli olduğunu ekliyor:

"Her şeyi olduğu gibi bırakırsak, buraya bir şeylerin geleceğini biliyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
17 yaşında hamileydi! Katile, ağırlaştırılmış müebbet talebi17 yaşında hamileydi! Katile, ağırlaştırılmış müebbet talebi
Beşiktaş'ta 'gizemli tünel' iddiasına açıklamaBeşiktaş'ta 'gizemli tünel' iddiasına açıklama
Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!

Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Kış geri geliyor! Yoğun kar yağışı uyarısı

Kış geri geliyor! Yoğun kar yağışı uyarısı

Çok konuşulacak seçim anketi! Kılıçdaroğlu'nu geçtiler

Çok konuşulacak seçim anketi! Kılıçdaroğlu'nu geçtiler

Finlandiya savaşın gölgesini hissetti! Putin emri verdi, 'nükleer' hazırlık başladı

Finlandiya savaşın gölgesini hissetti! Putin emri verdi, 'nükleer' hazırlık başladı

İlginizi Çekebilir

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

İbo'nun kızının nişan saçı olay oldu! "Saçını süpürge etmiş"

İbo'nun kızının nişan saçı olay oldu! "Saçını süpürge etmiş"

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.