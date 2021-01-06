Antartika’da buzların erimesiyle ortaya çıkan iskelet kalıntıları Google Haritalar’da görüldü

Bir komplo teorisyeni Google Haritalar üzerinden yaptığı keşfin dinozor kalıntısı olabileceğine inandığını söyledi.

Mr.MBB333 adlı YouTube kullanıcısının Google Haritalar’da keşfettiği görüntüyü paylaştığı videosu 40 binin üzerinde izlendi. Videoda karlı dağlarla çevrili bir vadinin üzerinde, bir yaratığa ait olduğu iddia edilen iskelet gösteriliyor.

YouTube kullanıcısı “Kabaca bir tahmin, bu şey 3.5 ila 6 metre arasında. El değmemiş. Bu yeni bir şey mi, yoksa binlerce yıldır donmuş olan yeni çözülen bir şey mi bilmiyorum. Eğer yeniyse oraya nasıl gitmiş olabilir” dedi.

Google Haritalar’da görüntülenen tuhaf yaratık.

MrMBB333 adlı kullanıcı iskeletin görüntüsüne yakınlaşıldığında, ön ve arka bacakların görüldüğünü iddia ederek “Bir dinozor olabilir, bir sürü farklı şey olabilir” dedi.

Videonun yorumlar bölümünde görüntüyle ilgili bir tartışma başladı. Bir kullanıcı “Bir fok iskeleti gibi görünüyor” derken, başka bir kullanıcı “Google’da fok iskeleti diye aratırsanız çok benzediğini görürsünüz” dedi.