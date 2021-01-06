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Antartika’da buzların erimesiyle ortaya çıkan iskelet kalıntıları Google Haritalar’da görüldü

06.01.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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Antartika’da buzların erimesiyle ortaya çıkan iskelet kalıntıları Google Haritalar’da görüldü

Komplo teorisyeni Google Haritalar’da görünen tuhaf iskeletin uzunluğunun 3.5 ila 6 metre arasında olduğunu iddia etse de, söz konusu görüntülerin daha makul bir açıklaması olabilir.

Bir komplo teorisyeni Google Haritalar üzerinden yaptığı keşfin dinozor kalıntısı olabileceğine inandığını söyledi.

Mr.MBB333 adlı YouTube kullanıcısının Google Haritalar’da keşfettiği görüntüyü paylaştığı videosu 40 binin üzerinde izlendi. Videoda karlı dağlarla çevrili bir vadinin üzerinde, bir yaratığa ait olduğu iddia edilen iskelet gösteriliyor.

YouTube kullanıcısı “Kabaca bir tahmin, bu şey 3.5 ila 6 metre arasında. El değmemiş. Bu yeni bir şey mi, yoksa binlerce yıldır donmuş olan yeni çözülen bir şey mi bilmiyorum. Eğer yeniyse oraya nasıl gitmiş olabilir” dedi.

Google Haritalar’da görüntülenen tuhaf yaratık.

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MrMBB333 adlı kullanıcı iskeletin görüntüsüne yakınlaşıldığında, ön ve arka bacakların görüldüğünü iddia ederek “Bir dinozor olabilir, bir sürü farklı şey olabilir” dedi.

Videonun yorumlar bölümünde görüntüyle ilgili bir tartışma başladı. Bir kullanıcı “Bir fok iskeleti gibi görünüyor” derken, başka bir kullanıcı “Google’da fok iskeleti diye aratırsanız çok benzediğini görürsünüz” dedi.

Birçok kişi iskeletin bir foka ait olduğunu iddia etti.

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Bazı kullanıcılar fokun hareket eden buz kütleleri sayesinde oraya ulaştığını öne sürdü. Ancak bazı kullanıcılar ise daha farklı teoriler ortaya attı. Bir kullanıcı “Fokların arkada bacakları yoktur. Bu şey oraya yerleştirilmiş gibi görünüyor” dedi. Başka bir kullanıcı da “Timsah iskeletine benziyor. Bu kesinlikle karada hareket eden bir tür sürüngen” dedi.

Komplo teorisyeni Antartika’nın karlı yüzeyinde, buzların erimesiyle birlikte gün ışığına çıkmayı bekleyen bir sırlar hazinesi bulunduğunu iddia ediyor.

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