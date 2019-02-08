GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, kente TBMM tarafından "Gazi" unvanı verilişinin 98. yıl dönümüne ilişkin, "Gaziantep Savunması ikinci Çanakkale'dir." dedi.

Kente "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, İstiklal Madalyası takılan Türk bayrağı göndere çekildi. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, "Gazi" unvanını dünyada Antep kadar hak eden başka bir şehir daha olmadığını söyledi. Kentin nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini Antep Savunması sırasında şehit verdiğini, kalanların gazi olduğunu anımsatan Gül, TBMM tarafından verilen unvanla da gaziliğin ispatlandığını aktardı.

Gül, Antep Savunması'nda şehit ve gazi olanlar ile şehre Gazi unvanını veren dönemin TBMM üyelerine Allah'tan rahmet dileyerek "Gaziantep Savunması ikinci Çanakkale'dir. Başta Gaziantepliler olmak üzere herkesin, Büyükşehir Belediyemizin yaptırdığı Panorama Müzesi'nde Şahin Bey'in, Şehit Kamil'in verdiği bu mücadeleyi görmesi lazım." dedi.