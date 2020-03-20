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  4. Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı

Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 21:19 | Son Güncelleme

Oscarlı ünlü film yıldızı Hopkins, evde karantina altında kedisine piyano çaldığı görüntüleri yayınladı.

İngiliz ünlü oyuncu Anthony Hopkins (82), koronavirüs salgını sebebiyle kendini evde karantinaya aldı. Evde zaman geçirmek için kedisini piyano çalarak eğlendirdiği görüntüleri yayınladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı video, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu

Kedisinin ve kendisinin sağlıklı olduğunu belirten ünlü yıldız, “Niblo sağlıklı olmamı sağlıyor ben de karşılığında piyano çalarak onu eğlendiriyorum” dedi.

YAŞAYAN EN İYİ OYUNCU

Yaşayan en iyi oyunculerden biri olarak kabul edilen Hopkins, canlandırdığı çok tanınan Hannibal Lecter karakteriyle The Silence of the Lambs adlı filmde en iyi erkek oyuncu Oscar ödülünü kazanmış ve serinin devam filmi olan Hannibal ile ön bölümü olan "Red Dragon" filmlerinde rol almıştır.

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