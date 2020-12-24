Anti HBS nedir? Anti HBS pozitif çıkması ne anlama gelir?

Kişinin hepatit B olduğundan şüphelenmesi durumunda hastalığın tanısını koyabilmek için anti HBS testi yapılır. Test sonucunda anti HBS pozitif ya da ne negatif çıkması ise farklı anlamlara gelmektedir. İşte konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar. Anti HBS Ne Demektir? Anti HBS, hepatit B virüsüne karşı direnç gösteren, laboratuvarda oluşturulmuş bir test adıdır. Bu test sonucu pozitif yani anti HBS reaktif olması ile birinin daha önceden hepatit B hastalığı geçirip geçirmediği veya hepatit B aşısı olup olmadığı öğrenilmektedir. Bağışıklık sistemi, vücuda girmiş olan hepatit B virüsünü yok etmeye çalışır. Bağışıklık sistemi bu şekilde savaşmayı sürdürürken virüsün yüzeyinde bulunan proteine karşı antikorlar üretir. Bu antikorların ismi anti HBS’dir. Virüs temizleme konusunda bağışıklık sistemine yardımcı olurlar ve bunların ölçümleri yapılır. Bu antikorların ölçümleri bazı bilgiler sunmaktadır. Anti HBS ya da adıyla hepatit B virüsü antikoru değerleri şunlardır: Aşısız kişilerde 5ml’den az ve negatiftir.

Aşısı olanlarda 12 ml ve pozitiftir.

5 - 12 arasındaki değerler ise belirsiz kabul edilmektedir. Bu belirsiz sayılan değerler oluşmasının sebebi, aşının tek dozunu yaptırıp geri kalanını yaptırmamaktır. Aşının işe yarayıp yaramadığını kontrol etmek için anti HBs testi uygulanır. Bağışıklık sisteminin ne durumda olduğu kontrol edilir. Bazı durumlarda ölçüm sonuçlarında 100 - 1000 gibi çok yüksek değerler görülmesi ise bu kişinin bağışıklığının olduğunu göstergesidir.

Anti HBS Pozitif Çıkması Ne Anlama Gelir? Özellikle hepatit B hastası olduğundan şüphelenilen kişilere yaptırılması şiddetle önerilen bir test olan anti HBS testinin sonucunun pozitif çıkmasının ne anlama geldiği büyük bir merak konusudur. Kişinin yaptırmış olduğu test sonucunun pozitif çıkması, hepatit B virüsüne karşı bağışıklığının bulunduğu anlamına gelir. Bu kişiler içerisinde aşı yaptırmış olanlar daha önce hepatit B virüsü kapmış olabilir; fakat iyileşmiş olduklarından herhangi bir karaciğer problemi ile karşılaşmamışlardır.

Peki anti HBS yüksekliği ne demek? Kişinin anti HBS yüksekliği ile karşılaşması ya da başka bir deyişle vücudu tarafından üretilen antikorların hepatit B virüsünü yok edecek düzeyde olması halinde ömür boyu bu virüsten korunması mümkün olabilmektedir. Çünkü vücut bir kere bağışıklık kazandığında bu virüs bir daha eskisi gibi aktif olamaz. Hatırlatmakta fayda var, anti HBS değerinin 5 ml üzerinde olması test sonucunun pozitif olduğu anlamını taşımaktadır.

Buna ek olarak anti HBS testi, daha önce hepatit B aşısı yaptırmış olan kişilerde aşının tutup tutmadığının kontrolü için de kullanılmaktadır. Özellikle bazı kişilerde aşının ilk dozu yaptırılmış olmasına karşın kalan dozlar yaptırılmaz ve dolayısıyla bu kişilerin vücut bağışıklığı istenilen seviyede olmaz. Bir diğer deyişle anti HBS testi bu kişiler için daha karışık bir durum ortaya çıkarabilir. Çünkü aşının ilk dozunun yapılmasının hasta tarafından yeterli olduğu kabul edilir. Oysa bu tür aşılarda, aşının etkisini gösterebilmesi için ideal dozun mutlaka yaptırılmış olması gerekmektedir.

Anti HBS Negatif Ne Demektir? Yapılan testin sonucunun negatif olması, vücudun bu virüse karşı direncinin olmadığını gösterir. Genel olarak aşı yaptırmamış olan kişilerde bu sonucun negatif çıktığı söylenebilir. Kronik hepatit B geçiren kişilerde, akut durumun bulunması durumunda ya da taşıyıcılarda da sonucun negatif olması ihtimali bir hayli yüksektir. Aşının mutlaka küçük yaşlarda olunması gerekmez. Yapılan test ile anti HBS yüksekliği yani vücudun ürettiği antikorların düzeyi ideal seviyede değilse ve sonuç negatif çıktıysa aşı yaptırılması gerekmektedir. Hepatit B taramasının yaptırması gereken gruplar şunlardır; Damardan uyuşturucu madde kullananlar

Uzun süre bakım evinde kalmış kişiler veya kalma ihtimali olanlar

Birden çok cinsel partneri olan kişiler

Direkt olarak kan ürünleri ile temas halinde olan kişiler

Sağlık çalışanları

Diyaliz hastaları Bazı meslek grupları ya da bazı insanlar için anti HBS konusunun daha titiz bir şekilde ele alınması gerektiğini bilmekte yarar vardır. Çünkü bazı meslek gruplarında virüsün bulaşma ihtimali daha yüksek olabilir. Örneğin sağlık çalışanları, berberler ve kuaförler için anti HBS testi çok daha önemlidir. Bu virüs cinsel yolla da bulaşabildiğinden çok sayıda partneri olanlar için de konunun daha fazla önem taşıdığını belirtmekte fayda vardır.