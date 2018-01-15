Anti-Tecavüz külotu icad edildi: Kurşun geçirmez, bıçakla kesilemez

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaltinin Farukabad kentinde yaşayan yoksul aile kızı Seenu Kumari, kendi icadı olan “anti-tecavüz” külot-iç çamaşırı ile Hindistan’ın gündemine oturdu.

Harçlıklarından biriktirdiği yaklaşık 250 TL ile aldığı malzemelerle ürettiği anti-tecavüz külot, bir anda toplu tecavüzlerin çok yaygın olduğu Hindistan'da kadınların yaşam umudu haline geldi.

Kurşun geçirmez ve bıçakla kesilemez kumaştan üretilen anti-tecavüz külotun üzerindeki kemer, kişi tarafından özel şifre ile kilitleniyor. Şifre girilmedikçe açılmayan külot kemeri üzerinde GPS cihazı ve video kamera gözü de bulunuyor.

Dolayısıyla olası bir tecavüz girişimi durumunda kadın külotun kemeri üzerindeki düğmeye basarak polis acil yardım sinyali gönderebiliyor ve polis külotun üzerindeki GPS'ten de olay yerini süratle tespit edebiliyor. Aynı zamanda külodun üzerindeki kamera da tecavüzcünün yüzünü kaydederek, polis merkezine iletiyor.

Genç kızı kendi geliştirdiği külodu kadınların sürekli giymek zorunda olmadığını ancak yalnız başına seyahat ederken ya da güvenli olmadığını düşündüğü bir yere gideceği zaman giyebileceğini belirtiyor.

Kendi icadı ve imalatı olan anti tecavüz külodu tanıttığı videoyu internet üzerinden paylaşan genç kıza çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı yağarken, şu ana kadar birkaç yerden de külodun seri üretimi ve ğatentinin alınarak işbirliği yapmak istediklerini belirten teklifler gelmiş.

Genç kız icadının kısa sürede seri üretimine geçilmesi halinde tecavüzlerin önemli ölçüde azalacağına inanıyor.

Hindistan'da her gün yüzlerce kadın sokakta, caddede, belediye otobüsünde toplu tecavüze ve ardından cinayete kurban gidiyor. Polisin baş etmekte zorlandığı tecavüz olaylarına en ağır ceza getirilmesine karşın olayların sayısında bir düşüş sağlanabilmiş değil.

Genç kızın icadını tanıttığı videoya gelen mesajlarda çoğu kadın fiyatını ve nereden alabileceklerini sorarken, genç kız henüz seri üretim olmadığı için kendi harçlığıyla ürettiği tek külot dışında elinde ikinci bir ürün olmadığı yanıtını veriyor.

Yurt dışından ve ülkenin değişik bölgelerinden yazan bazı kadınlar ise bir genç kızın böyle bir ürün icat etmek zorunda kalmasının Hindistan adına utanç verici olduğunu, kadınların ülkedeki içler acısı durumunu ve her an tecavüz tehdidi altında yaşadıklarının en somut kanıtının bu icat olduğunu içeren paylaşımlarda bulunuyor.