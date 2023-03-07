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Antibiyotik kullanımına dikkat! 5 yıl sonra enfeksiyona bağlı ölümler artabilir

07.03.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilinçsizce kullanılan ilaçlar birçok yan etkiye sebep olabiliyor. Toplumda en ufak hastalıkta kullanılan antibiyotiklerin sağlık için oluşturduğu riskler hakkında uyarılarda bulunuluyor. Uzmanlar 5 yıl sonra artabilecek ölüm oranlarında antibiyotiğe karşı uyarıyor.

Antibiyotik kullanımına dikkat! 5 yıl sonra enfeksiyona bağlı ölümler artabilir

Antibiyotik çok daha hızlı ve etkili bir iyileşme sağlasa da her hastalık için antibiyotik kullanımının zararlı olduğu biliniyor. Uzun süreli antibiyotik kullanımları vücudun antibiyotiklere karşı dirençli olmasına neden olarak hastalıkların tedavisini zorlaştırıyor. YDU akademisyenlerinin araştırma sonuçlarına göre ’Klebsiella pneumoniae’ bakterisinin dirençli türleri, 5 yıl sonra antibiyotiklere tamamen dirençli hale gelecek. Bu durum, bakterinin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarında ölüm oranlarını artırabilir.

ANTİBİYOTİĞE KARŞI DİRENÇLİ BAKTERİLERE DİKKAT

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İnsan vücudunda pek çok enfeksiyon hastalığına neden olan bakterilerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve enfeksiyonların yayılmalarını önlemek için antibiyotikler kritik bir öneme sahiptir. Ancak, uzun süredir antibiyotiklerin aşırı ve kontrolsüz kullanımı, tedavide kullanılan antibiyotiklerin belirli enfeksiyonlara karşı daha az etkili hale gelmelerine ve birçok farklı antibiyotiğe karşı dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu durum, enfeksiyon hastalıklarının tedavisini ciddi bir mücadeleye dönüştürüyor. Diğer yandan bakterilerin, farklı antibiyotik gruplarına karşı geliştirdiği direnç, bakteri kaynaklı hastalıkların tedavilerini çıkmaza sürükleyebiliyor.

BAKTERİLER 5 YIL SONRA ANTİBİYOTİKLERE KARŞI TAMAMEN DİRENÇ KAZANABİLİR

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Dr. Cemile Bağkur ve Doç. Dr. Bilgen Kaymakamzade ile yerel verilerden yararlanarak bakterilerdeki antibiyotik direncini ileriye dönük ortaya koyan 35 yıllık bir projeksiyon hazırladı. Araştırmada, kan, yara ve idrar yolu enfeksiyonları ile menenjit ve zatürre gibi ciddi hastalıklara neden olan ’Klebsiella pneumoniae’ bakterisinin, genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) direnci adı verilen çoklu ilaç dirençli türlerinin iki ana antibiyotik grubuna karşı etkinliği analiz edilerek 35 yıllık bir projeksiyon ortaya konuldu. Araştırma, son çare olarak başvurulan karbapenem ve piperasilin-tazobaktam antibiyotik gruplarının, ’Klebsiella pneumoniae’ bakterisinin duyarlı türlerinde etkinliğini korurken, dirençli türlerin 5 yıl sonrasında bu antibiyotiklere karşı tamamen direnç kazanacağını ortaya koydu.

TEDAVİNİN GÜÇLEŞMESİNE NEDEN OLUYOR

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Araştırmada imzası bulunan YDU DESAM Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Dr. Cemile Bağkur, kullandıkları fraksiyonel modelin ileri yıllardaki farklı bakteri türlerinin antibiyotik direncinin belirlenmesinde önemli bir araç olarak uygulanabileceğini ve tedbirlerin alınmasında yol gösterici olacağını ifade etti. Cemile Bağkur, “ ’Klebsiella pneumoniae’ bakterisi üzerinde yaptığımız araştırmalar, bu bakterinin dirençli türlerinin 5 yıl sonra, son çare olarak başvurulan antibiyotiklere karşı tamamen direnç kazanabileceğini ortaya koydu. Bu durum, bu bakterinin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarında tedaviyi güçleştirerek ağır enfeksiyonların ve ilişkili ölümlerin oranında artışa neden olabilir” değerlendirmesini yaptı. Yeni antibiyotik gruplarının geliştirilmesinin zaman aldığını hatırlatan Dr. Bağkur, bu bakterilerin zaman içerisinde yeni geliştirilen antibiyotik gruplarına da direnç kazanabileceği uyarısında bulundu.

HALK ANTİBİYOTİK KULLANIMINA KARŞI BİLİNÇLENDİRİLMELİ

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Akılcı antibiyotik kullanımının daha fazla benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Cemile Bağkur, “Doğru antibiyotik kullanımı için, mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış bakteriyel bir enfeksiyonun varlığı mutlaka sorgulanmalıdır. Katileşmeyen durumlarda ise antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır” ifadesini kullandı. Reçetesiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Bağkur, “Halkı, antibiyotik kullanımı ile ilgili olarak kamu spotları ve doktorların çabaları ile şuurlandırmalıyız” dedi.

(İHA)

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