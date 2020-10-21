Antibiyotikler onu bu hale getirdi! 'Kırmızı ateş karıncası ısırmış gibi...'

ABD'li Rachel Carey adındaki kadın, basit bir kulak enfeksiyonunun kendisini nasıl bir "canavar" gibi görünmesine ve kendisine reçete edilen antibiyotiklere şiddetli bir tepki gösterdikten sonra "binlerce kırmızı ateş karıncası tarafından ısırılmış" hissine bıraktığını açıkladı.

Dallas'ta yaşayan 38 yaşındaki Rachel Carey'e, doktoru Kasım 2019'da kulak ağrısını tedavi etmek için "daha önce birçok kez" kişiye verilen, bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir ilaç verdi.

Antibiyotiklere karşı şiddetli alerjik reaksiyon gösteren Rachel yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: İlacı kullanmaya başladığımda ilk olarak mide bulantısı yaşadım. Daha sonra kulaklarımın kabarmaya başladığını gördüm. Durumum gittikçe kötüleşti ve tüm vücudum ağrılı kabarcıklarla kaplandı. 12 gün yanık ünitesinde kaldım. Çok acı vericiydi. İçten dışa yanıyormuşum gibiydi. Kendimi binlerce kırmızı ateş karıncası tarafından ısırılmış hissediyorum.'

Bir yıldır yaralı olsa da, Carey hastalığından tamamen kurtulacağından umutlu. Carey'i tedavi eden doktorlar, cildinin ne kadar çabuk iyileşmeye başladığını görünce şaşkına döndüklerini söylüyorlar.