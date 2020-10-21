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Antibiyotikler onu bu hale getirdi! 'Kırmızı ateş karıncası ısırmış gibi...'

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2020 11:38 | Son Güncelleme

Basit bir kulak enfeksiyonu nedeniyle kullandığı ilaçların alerjik reaksiyon göstermesi nedeniyle tanınmaz hale gelen ABD'li kadın yaşadığı durumu, 'binlerce kırmızı ateş karıncası tarafından ısırılmış gibi hissediyorum' diye anlattı.

Antibiyotikler onu bu hale getirdi! 'Kırmızı ateş karıncası ısırmış gibi...'

ABD'li Rachel Carey adındaki kadın, basit bir kulak enfeksiyonunun kendisini nasıl bir "canavar" gibi görünmesine ve kendisine reçete edilen antibiyotiklere şiddetli bir tepki gösterdikten sonra "binlerce kırmızı ateş karıncası tarafından ısırılmış" hissine bıraktığını açıkladı.

Dallas'ta yaşayan 38 yaşındaki Rachel Carey'e, doktoru Kasım 2019'da kulak ağrısını tedavi etmek için "daha önce birçok kez" kişiye verilen, bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir ilaç verdi.

Antibiyotiklere karşı şiddetli alerjik reaksiyon gösteren Rachel yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: İlacı kullanmaya başladığımda ilk olarak mide bulantısı yaşadım. Daha sonra kulaklarımın kabarmaya başladığını gördüm. Durumum gittikçe kötüleşti ve tüm vücudum ağrılı kabarcıklarla kaplandı. 12 gün yanık ünitesinde kaldım. Çok acı vericiydi. İçten dışa yanıyormuşum gibiydi. Kendimi binlerce kırmızı ateş karıncası tarafından ısırılmış hissediyorum.'

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Bir yıldır yaralı olsa da, Carey hastalığından tamamen kurtulacağından umutlu. Carey'i tedavi eden doktorlar, cildinin ne kadar çabuk iyileşmeye başladığını görünce şaşkına döndüklerini söylüyorlar.

STEVENS-JOHNSON SENDROMU NEDİR?

Şok edici reaksiyon, cildin üst tabakasının ölmesine neden olan nadir, ciddi bir cilt ve mukoza hastalığı olan Stevens-Johnson Sendromundan kaynaklanıyordu. Stevens-Johnson sendromu cildi, mukoza zarını, cinsel organları ve gözleri etkileyen nadir ancak ciddi bir hastalıktır.

Mukoza, sindirim sistemini ağızdan anüse, ayrıca genital sisteme (üreme organları) ve gözbebeklerine kadar uzanan yumuşak doku tabakasıdır.
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Sendrom genellikle belirli ilaçlara karşı öngörülemeyen bir reaksiyondan kaynaklanır ve genellikle grip benzeri semptomlarla başlar, ardından yayılan ve kabarcıklar oluşturan kırmızı veya mor bir döküntü ile devam eder. Bir süre sonra cilt ölür ve tedavi ile soyulur ve genellikle bir yanık ünitesinde 'altta yatan nedeni belirlemeyi, semptomları kontrol etmeyi ve komplikasyonları önlemeyi' hedefler.


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