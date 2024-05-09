Antifriz nedir, ne işe yarar? Antifriz nasıl kullanılır?

Antifriz araçların motorlarında sıklıkla göz ardı edilen ancak oldukça önemli bir bileşendir. Doğru tür ve kalitedeki antifrizin kullanılması, motorunuzu korumanın ve uzun ömürlü olmasının anahtarıdır. Kaliteli bir antifriz, motorunuzun daha iyi soğutulmasını sağlar, korozyonu önler ve genellikle daha uzun süre dayanır. Bu nedenle, araç bakımında kaliteli antifriz kullanmak önemlidir.

Antifriz nedir?

Dondurmaz olarak da bilinen antifriz, 0 derece ve altında radyatör suyuna eklenerek suyun donmasını engelleyen bir kimyasal maddedir. Antifrizin kullanımı, otomobil motorlarında daha yaygındır. İyi birer antifriz olarak bir dialkol türü olarak tanımlanan etilen glikol (etandiol) ve propilen glikol (propandiol) örneklerini vermek mümkündür.

Antifrizin renkleri genellikle yeşil, mavi veya kırmızı olabilir. Bu renk farkları antifrizin içeriğindeki katkı maddelerinin ve koruyucu özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanır. Ancak farklı renklerdeki antifrizler birbiriyle karıştırılmamalıdır çünkü bu motorunuz için zararlı sonuçlara yol açabilir.

Antifriz ne işe yarar?

Antifriz, genellikle araçların motorlarında kullanılan bir sıvıdır ve birçok önemli işleve sahiptir. Antifriz aracın motorunun düzgün çalışması ve uzun ömürlü olması için kritiktir. Antifrizin önemi ve işlevleri şunlardır:

Motorun soğumasını sağlayarak hararet önler.

Kış şartlarında araç içindeki suyun donmasını engelleyerek motorun zarar göreceği bir durumun oluşmasının önüne geçer.

Radyatör ve soğutma sistemini pas ve korozyondan korumak amacıyla kullanılır.

Antifriz nasıl kullanılır?

Antifriz kullanımı aracınızın motorunun sağlıklı ve uzun ömürlü çalışması için oldukça önemlidir. Doğru şekilde kullanılmazsa donma, aşınma ve korozyona neden olabilir. Antifriz kullanımı şu şekildedir:

Antifriz eklemeden önce aracın soğutma sisteminin düzgün çalıştığından emin olun.

Aracınız için doğru antifrizi seçin.

Motor soğukken radyatör kapağını açıp antifriz seviyesini kontrol edin.

Antifriz doldururken radyatörü tamamen doldurmayın, genleşme payı bırakın.

Antifriz eklemek için radyatörün üzerindeki işaretlenmiş alanı kullanın.

Antifrizi doğrudan radyatörün içine değil soğutma sisteminin depo bölgesine ekleyin.

Cilde teması hâlinde derhal yıkayın.

Antifriz nereye konulur?

Antifriz, aracınızın soğutma sistemine konulur. Soğutma sistemi, motorun aşırı ısınmasını önleyerek sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Antifriz, radyatör ve genleşme haznesi olmak üzere iki ana noktaya konulur. Motorun ürettiği ısıyı soğutma sıvısına aktaran radyatöre, antifrizin büyük kısmı konulur. Antifrizin bir kısmı da genleşme haznesine konulur. Antifriz nasıl konulur sorusunun yanıtı ise şöyledir:

Motoru soğutun.

Radyatör kapağını açın.

Eski antifrizi tahliye vanasını açarak boşaltın.

Radyatörü gerekirse temizleyin.

Antifriz ekleyin.

Gerekirse distile su ekleyerek radyatörü doldurun.

Genleşme haznesinin antifriz seviyesini kontrol edin.

Radyatör kapağını kapatın.

Motoru birkaç dakika çalıştırıp soğutma sistemini kontrol edin.





