HABER

Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 23:41 | Son Güncelleme

Antalya’da Neopolis Antik Kenti bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı duyumunu alan jandarma, bölgeye çıkan yolları kapatıp operasyon başlattı.

Antalya’da Neopolis Antik Kenti bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı duyumunu alan jandarma, bölgeye çıkan yolları kapatıp operasyon başlattı. Antik Kent bölgesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli ve bunlara gözcülük yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Devrent Zeytincik mevkisinde bulunan Neopolis Antik Kenti bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı duyumu alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol komutanlığı, Antalya KOM ube Müdürlüğü ve Konyaaltı Jandarma Trafik Timleri bölgeye çıkan yolları kapatarak, kazı yapılan yere yaklaşıp baskın yaptı. Operasyonda Şeyhmus Y., Emre E., Zeki G., Fatih Ö., Serdar E., Mustafa D. ve bu şahıslara gözcülük yapan Tahir E. suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan incelemede şüpheliler tarafından kazılan 1 metre genişliğinde 23 metre derinliğinde tünel şeklinde kazı yeri tespit edildi. Kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet elektrikli calaska sistemi, 1 adet hava pompa sistemi, 1 adet zemin inceleme cihazı, 1 adet bilgisayar, 10 kg amonyum nitrat, 100 metre elektrik kablosu ve muhtelif kazı malzemeleri bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıElazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film 'Nuh Tepesi' - YENİDEN26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film 'Nuh Tepesi' - YENİDEN
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.