HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Antioksidan kaynağı, kanser savaşçısı... Şeftali tüketmenin harika faydaları

Antioksidan kaynağı, kanser savaşçısı... Şeftali tüketmenin harika faydaları

01.09.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyve ve sebzelerdeki doğal antioksidanlar vücudumuzun kendi olabileceği en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu yüzden diyetlerimizde günlük önerilen miktar kadar meyve ve sebze tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmek açısından çok büyük önem taşır. Meyve ve sebzeler yalnızca sağlığımızı korumak için değil aynı zamanda koroner kalp rahatsızlıklarına ve kanser türlerine de engel olma konusunda yardımcıdır. Tip 2 Diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve obezite riskini düşürür.

Antioksidan kaynağı, kanser savaşçısı... Şeftali tüketmenin harika faydaları

Bir orta boy şeftalide (147 gram) 50 kalori bulunur. 0,5 gram yağ, 15 gram karbonhidrat, 13 gram şeker, 2 gram lif ve 1 gram proteinden oluşur. İçinde kolesterol ve sodyum yoktur. Günlük A vitamini ihtiyacınızın % 6’sını, C vitamininin % 15’ini karşılar. E ve K vitaminleri, niasin, folat, demir, kolin, potasyum, magnezyum, fosfor, mangan, çinko ve bakır ihtiyacının da %2’si ve fazlasını karşılamakta yardımcı olur.

iStock-1350066251

ŞEFTALİNİN SAĞLIĞIMIZA FAYDALARI

Şeftalinin 100 gramında yalnızca 39 kalori bulunur ve doymuş yağ içermez. Düşük kalorili olmasına rağmen sağlığa yararlı sayısız vitamin, mineral ve bileşenler içerir. Taze şeftali, antioksidanlar ve bağ dokusunun gelişmesi için önemli olan C vitamini için ek bir kaynaktır. C vitamini açısından zengin yiyecekleri tüketmek kişinin enfeksiyonlara karşı direnç geliştirmesini ve kansere sebep olan zararlı bağımsız radikallerin yok edilmesini sağlar. Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara konu hakkında bilgiler verdi.

A VİTAMİNİ KAYNAĞI

Taze meyveler A vitamini ve Beta-Karoten kaynağıdır. Beta-Karoten bir provitamin olup vücuda alındığında A vitaminine dönüşür. A vitamini de özellikle gece körlüğüne engel olur, sağlıklı mukus tabakasını ve cilt sağlığınızı korur. Şeftali gibi A vitamini açısından zengin olan meyveleri tüketmek akciğer, gırtlak ve dudak kanserlerine karşı koruma sağlar. Potasyum, flor ve demir gibi içeriğinde çok önemli mineraller bulunur.

iStock-118211145

KANSER RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Potasyum, kalp ritmi ve kan basıncını düzenleyen hücreler ve vücut sıvıları için çok büyük önem taşır. Flor, kemik ve diş sağlığı için çok kritik olup diş kaybını engeller. Demir ise kırmızı kan hücreleri üretiminde görevlidir. Bu yüzden günlük olarak yeterli meyve tüketmek konusunda adım atmaya özen gösterin. Şeftali, şu an mevsimiyken tüketilerek sağlığınıza destek olacak antioksidanlarla kanser riskini düşürür, sağlıklı yaşlanmayı sağlar, birçok hastalığa karşı sizi korur ve hastalık sürecini kısaltır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yemeden önce bir kez daha düşünün! Kansere yol açıyorYemeden önce bir kez daha düşünün! Kansere yol açıyor
AFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyorAFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyor
İzmir'de peş peşe korkutan depremler!İzmir'de peş peşe korkutan depremler!
Anahtar Kelimeler:
şeftali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

Türkiye bugün bu vahşetlerle sarsıldı! Aydın ve Adana'dan kahreden haber

Türkiye bugün bu vahşetlerle sarsıldı! Aydın ve Adana'dan kahreden haber

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

DP liderine Afgan ev sahibi şoku! 'Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bize lazım'

DP liderine Afgan ev sahibi şoku! 'Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bize lazım'

İlginizi Çekebilir

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.