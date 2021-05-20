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AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri | AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları online mı olacak?

20.05.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) için sınav tarihleri öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Belirli sebepler yüzünden örgün olarak eğitimine devam edemeyen kişiler tarafından tercih edilen açıköğretim fakültelerinin Güz dönemi sınavlarının bitmesinin ardından Bahar dönemi sınavları için geri sayım başladı.

AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri | AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi (AÖF) için 2. ve 6. yarıyıl ile 4. Ve 8. yarıyıl dönemi derslerinin sınav tarihleri belli oldu. İki gruba ayrılan öğrencilerin Bahar dönemi sınavlarının online bir şekilde çevrimiçi ortamlardan yapılmasına karar verildi.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2 ve 6. Yarıyıl dersleri ve 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 29 – 30 - 31 Mayıs ve 5 – 6 - 7 Haziran tarihlerinde Bahar Dönemi sınavları uygulanacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ
AÖF Bahar dönemi ara sınavı 10 – 11 - 12 Nisan ve 17 – 18 - 19 Nisan tarihleri arasında yapıldı. AÖF Bahar dönemi final sınavları ise 29 – 30 - 31 Mayıs ve 5 – 6 - 7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.

aöf

AÇIKÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ

2 ve 6. Yarıyıl Dersleri için 29-30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde,
4 ve 8. Yarıyıl Dersleri için 5 - 6 - 7 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020 - 2021 Bahar Dönemi Sonu Sınavları çevrimiçi olarak 29 – 30 - 31 Mayıs ve 5 – 6 - 7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.


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