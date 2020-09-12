AÖF diplomalar ne zaman verilecek? AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim?

Mezun olduğundan emin olmak isteyen öğrenciler tarafından AÖF mezuniyet sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. AÖF diploma sorgulama 2020 işlemleri direkt olarak AÖF’ün resmi internet adresinden gerçekleştiriliyor. Mezuniyeti hakkında detaylı bilgi almak isteyen AÖF öğrencileri, Öğrenci Bilgi Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra durumlarını öğrenebiliyor.

AÖF diploma ne zaman alınır sorusu Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan ve artık mezun olan öğrenciler tarafından sorulmaya başlandı. Şimdi öğrenciler tarafından diplomaların nasıl alınacağı da araştırılıyor. AÖF sınavlarında başarı göstermiş olan öğrenciler, mezuniyetlerini tescilleyen diplomalarını almak için AÖF diplomalar ne zaman gelir 2020 sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak AÖF diploma nasıl alınır ve AÖF diplomalar ne zaman alınacak sorularına yanıt olarak geçmiş senelerden yola çıkılan bazı beklentiler bulunuyor. Peki, AÖF diplomalar gönderildi mi ? İşte tüm merak edilenler...

Mezuniyet için öğrencilerin programdaki bütün dersleri başarmış olması ve FF, DZ veya YZ notlarının bulunmaması gerekiyor. Programda öğrencilerin asgari 120 ECTS kredilerinin sağlanması ve genel not ortalamalarının da 4,00 üstünden en az 2,00 olması gerekiyor.

AÖF DİPLOMALAR NE ZAMAN VERİLECEK?

2019-2020 dönemine ait AÖF diploma veriliş süreciyle alakalı olarak henüz üniversiteden resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle AÖF diplomalar geldi mi sorusunun henüz net bir yanıtı bulunmuyor. Buna karşılık AÖF diplomayı nereden alıyor ve ne zaman alıyor sorularına yanıt olarak geçmiş senelere bakıldığında Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamalar bulunuyor. Buna göre diplomalar, dönem sonu sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 gün içerisinde hazırlanıyor ve mezunlara verilecek şekilde mezunların bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderiliyor. Staj yükümlülüğü olanlar ise stajı tamamladıktan sonra bunu belgeleyip diplomalarını alabiliyor.

Mezunların bağlı bulundukları AÖF bürolarına gidilip özel kimlik ve öğrenci kimlik kartı ile kendilerinin ya da yasal vekillerinin başvurmasıyla imza karşılığında diplomalar alınabiliyor. Bunun dışında herhangi bir kişiye bir öğrencinin diploması verilmiyor. Aynı zamanda diplomalar, öğrencilere gönderilmiyor. Mezunlara; diploma dışında geçici mezuniyet belgesi, yazı ya da öğrenim belgesi gibi mezuniyet belirten belgeler verilmiyor. Buna ek olarak AÖF’e öğretim gideri, öğretim ücreti ya da öğrenci katkı payı borcu bulunanların da borçlarını ödemedikleri sürece diplomaları fakülte tarafından verilmiyor. Güncel olarak herhangi bir değişiklik yaşanmazsa AÖF diploma alma sürecinin bu şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Şimdi AÖF tarafından yapılacak AÖF diploma 2020 açıklamaları bekleniyor.

