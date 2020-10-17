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AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme son tarih nedir? AÖF kayıt yenileme ücreti 2020!

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.10.2020 12:33 | Son Güncelleme

Çok sayıda vatandaş tarafından AÖF kayıt yenileme süreciyle ilgili araştırma yapılıyor. Normal şartlarda bitmesi gereken AÖF kayıt yenileme tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan bir açıklamaya göre uzatıldı. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte AÖF kayıt yenileme ücreti 2020 ve AÖF kayıt yenileme son tarihi

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme son tarih nedir? AÖF kayıt yenileme ücreti 2020!

Üniversiteye gidemeyecek durumda olanlar ya da eğitimini uzaktan almak isteyenler için sunulan AÖF imkanıyla ilgili güncel bir gelişme yaşandı. Normal şartlarda sona ermiş olması gereken AÖF kayıt yenileme tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan resmi bir duyuru ile uzatıldı. Şimdi çok sayıda aday tarafından AÖF kayıt yenileme ne zaman 2020 sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirememiş olan adayların vakit kaybetmeden süreci tamamlaması bekleniyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Daha önce yapılan duyuruya göre Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayıp 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 23:30’da sona erecekti. Ancak bu son tarihin gelmesiyle yeni bir duyuru yapıldı ve AÖF kayıt yenileme 2020 tarihinin uzatıldığı duyuruldu.

AÖF KAYIT YENİLEME SON TARİH

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleriyle Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatıldı. AÖF kayıt yenileme tarihleri değişirken adaylar da 23 Ekim Cuma gününe dek kayıt yenileme işlemlerini tamamlama imkanına sahip oldu.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işleminin nasıl yapıldığı da merak ediliyor. Bunun için ilk olarak dersler seçiliyor, ardından ücret ödeniyor, sonrasında otomasyondan kayıt kontrol ediliyor ve ders kitapları eKampüs’te oluyor. Online başvuru ve kayıt işlemleri ise aoskayit.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden e-devlet şifresiyle beraber yapılıyor. Kayıt yenileme işlemleri ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesi ile birlikte gerçekleşiyor. Ders seçimi yapılmadığı zaman da bankada ödeme bilgileri oluşmuyor ve öğrenciler kayıtlarını yenileyemiyor. Öğrenciler tarafından AÖF kayıt yenileme ücreti ile ilgili detaylar da belirtiliyor.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 2020

Açıköğretim Fakültesinin; Bilgi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Eczane Hizmetleri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Kimya Teknolojisi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzaktan Öğretim Ön lisans Programlarında güz/bahar döneminde kayıt yeniletecek öğrenciler; öğrenim süresi ve almış oldukları derslerin kredisine bakılmadan Cumhurbaşkanı Kararına göre belirlenmiş olan Dönem Öğrenim Ücreti ödüyor. Engelli öğrencilere Dönem Öğrenim Ücretinden engellilik oranı kadar indirim yapılıyor. Kayıt yenileyecek öğrencilerden Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınıyor. Açıköğretim Fakültesi ön lisans programlarındaki öğrenciler, program süresinin sonunda (3. yıl itibarıyla) mezun olamadıklarında Dönem Öğrenci Katkı Payı ödüyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5. yıl itibarıyla) mezun olamadıklarında Dönem Öğrenci Katkı Payı ödüyor. Kayıt yenileme işlemi yapacak öğrenciler Cumhurbaşkanı Kararı gereği; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olarak, Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Giderini ödüyor.

Kayıt yenileme süreci gereğince yapılacak olan ödemeler, Ziraat Bankası aracılığıyla yapılıyor. Bunun için kredi kartı ya da banka kartı ile online ödeme gerçekleştirilebiliyor. Fakat kayıt tarihinin son günü provizyon işlemi sebebiyle kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılamayabileceği belirtiliyor. Ayrıca internet bankacılığıyla ödeme ve ATM’den ödeme de yapılabiliyor. Bunun yanı sıra mobil bankacılıkla da ödeme gerçekleştirilebiliyor. Kayıt yenilemenin son günü; ATM, internet ve mobil bankacılık ile 23.59’a dek ödeme yapılabiliyor. Ziraat Bankasının şubelerinin içinden ödeme kabul edilmiyor. Bunun yanı sıra gerektiğinde üniversite yetkilileri isteyebileceği için dekontun öğrenim süresi boyunca saklanması bekleniyor.

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