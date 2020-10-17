AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme son tarih nedir? AÖF kayıt yenileme ücreti 2020!

Üniversiteye gidemeyecek durumda olanlar ya da eğitimini uzaktan almak isteyenler için sunulan AÖF imkanıyla ilgili güncel bir gelişme yaşandı. Normal şartlarda sona ermiş olması gereken AÖF kayıt yenileme tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan resmi bir duyuru ile uzatıldı. Şimdi çok sayıda aday tarafından AÖF kayıt yenileme ne zaman 2020 sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirememiş olan adayların vakit kaybetmeden süreci tamamlaması bekleniyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Daha önce yapılan duyuruya göre Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayıp 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 23:30’da sona erecekti. Ancak bu son tarihin gelmesiyle yeni bir duyuru yapıldı ve AÖF kayıt yenileme 2020 tarihinin uzatıldığı duyuruldu.

AÖF KAYIT YENİLEME SON TARİH

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleriyle Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatıldı. AÖF kayıt yenileme tarihleri değişirken adaylar da 23 Ekim Cuma gününe dek kayıt yenileme işlemlerini tamamlama imkanına sahip oldu.