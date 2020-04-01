AÖF online sınav sistemi ne zaman açılacak? AÖF online sınav nasıl olacak?

AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin ülkenin dört bir köşesinden binlerce öğrencisi bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle eğitimde yapılan sınav ertelemeleri nedeniyle AÖF öğrencileri de ara sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyordu. Sınavlar ertelenmedi ama online olarak yapılmasına karar verildi. İşte soru ve cevaplarla AÖF online sınvaları...

ONLINE SINAV GİRİŞ SİSTEMİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacak.

ONLINE SINAVLAR NASIL OLACAK?

Daha önceki sınavlarda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamak için 30 dakika süre verilecek.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya geçilebilecek. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

SINAV SİSTEMİNE NASIL GİRİLECEK?

AÖF hazırladığı rehbere göre internet bağlantısı olan bilgisayar, cep telefonu ve tablet cihazlarından sınav sistemine girmek mümkün olacak. Sınav Sistemi aktif olduğunda AÖF resmi web sitesinde yar alacak “Sınav” linki ile giriş yapılacak. Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilecek ve burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görebileceksiniz.