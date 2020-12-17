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AÖF sınav sonuçları 2020... AÖF önlisans 1. vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

17.12.2020 09:00 | Son Güncelleme:
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AÖF sınav sonuçları 2020... AÖF önlisans 1. vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim önlisans sınav sonuçları binlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu binlerce AÖF önlisans öğrencisi 1. vize sınavlarına giriş yaparak sınavlarını bitirdi. AÖF önlisans vize sonuçları ne zaman açıklanacak merak eden adaylar, online sınav yapıldığı için AÖF önlisans sınavlarının erkenden açıklanmasını bekliyor.

Son dakika haberine göre Açıköğretim önlisans vize sınavları sonuçları merak ediliyor. Binlerce Açıköğretim önlisans öğrencisi geçtiğimiz hafta sonu sınavlarını gerçekleştirdi. Özellikle hafta sonu sınav yoğunluğu yaşayan AÖF ekranları pazar günü yoğunluktan dolayı hata verdi. Binlerce öğrenci çeşitli şikayet kanallarında yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi. AÖF önlisans vize sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran binlerce öğrenci AÖF önlisans 1. dönem vize sonuçları bekliyor. Peki AÖF önlisans vize sonuçları açıklandı mı?

AÖF ÖNLİSANS VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim önlisans sınav sonuçları binlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu binlerce AÖF önlisans öğrencisi 1. vize sınavlarına giriş yaparak sınavlarını bitirdi. AÖF önlisans vize sonuçları ne zaman açıklanacak merak eden adaylar, online sınav yapıldığı için AÖF önlisans sınavlarının erkenden açıklanmasını bekliyor. Açıköğretim sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

anadolu üniversitesi

2020 -2021 AÖF SINAV TARİHLERİ

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi şöyle;

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021

SINAVDA SORUMLU OLUNAN YARIYIL DERSLERİ VE SINAV TARİHLERİ

Sınavda Sorumlu Olunan Yarıyıl Dersleri ve Sınav Tarihleri AÖF tarafından şu şekilde açıklandı:

1. Yarıyıl Dersleri

12 Aralık 2020 Cumartesi

5. Yarıyılda Okutulan Fark Dersleri

13 Aralık 2020 Pazar

14 Aralık 2020 Pazartesi

3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri

19 Aralık 2020 Cumartesi

20 Aralık 2020 Pazar

21 Aralık 2020 Pazartesi

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