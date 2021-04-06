AÖF sınav tarihleri 2021 ! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavları tamamlandıktan sonra sıra bahar dönemi vize sınavlarına geldi. Sınava katılım gösterecek olan adaylar AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak gibi pek çok soruya yanıt arıyor. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama doğrultusunda AÖF sınav tarihleri de belli oldu. Bu yıl AÖF sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2021

ve 6. Yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 tarihlerinde, 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde Bahar Dönemi sınavları uygulanacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

AÖF SINAVLARI ONLİNE OLARAK MI YAPILACAK?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları online olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Dönem sonu sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacak.

AÖF VİZE SINAVINA NASIL GİRİLİR?

Sınava esinav.anadolu.edu.tr internet siresi üzerinden e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile giriş yapılabilir.