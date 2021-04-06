HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖF sınav tarihleri 2021 ! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

AÖF sınav tarihleri 2021 ! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

06.04.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları her sene belirlenen tarihlerde düzenleniyor. Güz dönemi sınavlarının tamamlanması ile beraber şimdi bahar dönemi vize sınavlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri bahar dönemi ara sınavları için AÜ AÖF resmi sitesi üzerinden açıklama gelmiş ve tarihler geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Final sınavları Mayıs ayında gerçekleştirilecek olup bahar dönemi AÖF sınavları ise Nisan ayında yapılacak.

AÖF sınav tarihleri 2021 ! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavları tamamlandıktan sonra sıra bahar dönemi vize sınavlarına geldi. Sınava katılım gösterecek olan adaylar AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak gibi pek çok soruya yanıt arıyor. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama doğrultusunda AÖF sınav tarihleri de belli oldu. Bu yıl AÖF sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2021

  1. ve 6. Yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 tarihlerinde, 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde Bahar Dönemi sınavları uygulanacak.

AÖF sınav tarihleri 2021 ! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

AÖF sınav tarihleri 2021 ! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

AÖF SINAVLARI ONLİNE OLARAK MI YAPILACAK?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları online olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Dönem sonu sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacak.

AÖF VİZE SINAVINA NASIL GİRİLİR?

Sınava esinav.anadolu.edu.tr internet siresi üzerinden e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile giriş yapılabilir.

AÖF sınav tarihleri 2021 ! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
İSG sonuçları açıklandı mı?İSG sonuçları açıklandı mı?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

LGS başvuru ücreti ne kadar? LGS başvurusu nasıl yapılır?

LGS başvuru ücreti

MEB’den açıklama | Lise ve Ortaokul sınavları iptal mi?

Lise ve ortaokul sınavlarında yeni açıklama

İSG sonuçları açıklandı mı? İSG sonuçları ne zaman açıklanır?

İSG sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

E-Okul'a giriş nasıl yapılır? E-Okul'dan LGS başvurusu yapma sayfası

E-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları| Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.