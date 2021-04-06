AÖF sınav tarihleri 2021 ! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavları tamamlandıktan sonra sıra bahar dönemi vize sınavlarına geldi. Sınava katılım gösterecek olan adaylar AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak gibi pek çok soruya yanıt arıyor. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama doğrultusunda AÖF sınav tarihleri de belli oldu. Bu yıl AÖF sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecek.
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları online olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Dönem sonu sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacak.
Sınava esinav.anadolu.edu.tr internet siresi üzerinden e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile giriş yapılabilir.
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor
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