AÖF sınavları yaklaştı... AUZEF, ATA, AÖF 2020-2021 güz dönemi sınavları online mı olacak? AÖF sınav tarihleri!

AUZEF, ATA, AÖF yeni eğitim ve öğretim dönemine başladı. 2020 -2021 yılı için ders ekleme işlemleri devam ederken adaylar, AÖF sınavları online mı olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Açıköğretim Fakültesi geçtiğimiz dönem koronavirüsten kaynaklanan sebeplerden dolayı, AÖF Bahar Dönemi vize ve finallerini online olarak yapmıştı. AÖF yaptığı açıklamada, 2020- 2021 eğitim ve öğretim döneminde tüm Açıköğretim fakültelerinde sınavların yine online yapılacağını duyurdu. İşte AÖF'nin son dakika online sınav açıklaması...
Açıköğretim sınavlarının koronavirüs önlemleri kapsamında online yapılması bekleniyordu. 2020 -2021 AÖF sınavları online mı olacak araştıran adaylara, AÖF'nin resmi Twitter duyuru hesabından açıklama geldi.
İşte AÖF'den yapılan son dakika AÖF güz dönemi sınavları online olacak açıklaması...
Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi şöyle;
Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021
Koronavirüs salgınından dolayı 2020-2021 ATA AÖF güz dönemi sınavları online mı olacak yoksa yüz yüze mi olacak araştırılıyordu. Erzurum Üniversitesi ATA vize sınavları online mı olacak inceleniyor.
Üniversite yaptığı açıklamasa ATA AÖF güz dönemi vize sınavları için karar aldı.
İşte ATA'nın güz dönemi sınavları online mı yüz yüze mi açıklaması;
"Ayrıca daha önce 14-15 Kasım 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağı ilan edilen Ceza İnfaz Kurumları güz yarıyılı vize sınavlarının 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde yine yüz yüze yapılması kararlaştırılmıştır."
2020-2021 ATA AÖF sınav tarihleri araştırılıyordu. Atatürk Üniversitesi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, ATA AÖF güz dönemi vize sınav tarihlerini paylaştı. Üniversite sınavlara cep telefonu yerine bilgisayardan giriş yapılarak girilmesini önerdi. İşte ATA'nın güz dönemi sınav tarihleri hakkındaki açıklaması;
"DGS Ek Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından henüz açıklanmaması nedeni ile, daha önce 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının, 30 Kasım – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır."
AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak merak ediliyordu. İstanbul Üniversitesi'nşn yaptığı açıklamaya göre AUZEF sınav tarihleri belli oldu. 21 Kasım saat sabah 06:00'da başlayan AUZEF güz dönemi sınavları 29 Kasım saat 23:59'da sona erecek. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapılacak.
Koronavirüsten kaynaklanan nedenlerden dolayı AUZEF sınavları geçtiğimiz 2019-2020 eğitim döneminin son döneminde online yapılmıştı. Salgının sürekli artış göstermesi ve azalmaması üzerine önlem alan bazı üniversiteler uzaktan eğitim vermeye başlamış, bazıları da sınavları da online yapma kararı almıştı. Bu durumu yaşayan İstanbul Üniversitesi öğrencileri 2020 -2021 AUZEF sınavları online mı yoksa sınav merkezinde mi yapılacak öğrenmek istiyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF'in yaptığı açıklamaya göre sınavlar internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.
İstanbul Üniversitesi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, sınavlara cep telefonu yerine bilgisayardan giriş yapılarak girilmesini önerdi. İşte AZUEF'in güz dönemi sınav tarihleri hakkındaki açıklaması;
"Değerli Öğrencilerimiz,
Güz Dönemi Ara (Vize) sınavları 21 Kasım 2020 saat 06:00’da başlayıp 29 Kasım 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.
Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 9 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.
Öğrencilerimizden, çevrimiçi(online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz. Not: Vize sınavının başarıya katkısının ne olacağı, final sınavının yöntemi belli olduktan sonra açıklanacaktır.
Sınavlarınızda başarılar dileriz."
Okuyucu Yorumları 0 yorum