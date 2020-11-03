AÖF sınavları yaklaştı... AUZEF, ATA, AÖF 2020-2021 güz dönemi sınavları online mı olacak? AÖF sınav tarihleri!

AUZEF, ATA, AÖF yeni eğitim ve öğretim dönemine başladı. 2020 -2021 yılı için ders ekleme işlemleri devam ederken adaylar, AÖF sınavları online mı olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Açıköğretim Fakültesi geçtiğimiz dönem koronavirüsten kaynaklanan sebeplerden dolayı, AÖF Bahar Dönemi vize ve finallerini online olarak yapmıştı. AÖF yaptığı açıklamada, 2020- 2021 eğitim ve öğretim döneminde tüm Açıköğretim fakültelerinde sınavların yine online yapılacağını duyurdu. İşte AÖF'nin son dakika online sınav açıklaması... 2020 -2021 AÖF SINAVLARI ONLINE MI? Açıköğretim sınavlarının koronavirüs önlemleri kapsamında online yapılması bekleniyordu. 2020 -2021 AÖF sınavları online mı olacak araştıran adaylara, AÖF'nin resmi Twitter duyuru hesabından açıklama geldi.

İşte AÖF'den yapılan son dakika AÖF güz dönemi sınavları online olacak açıklaması... 2020 -2021 AÖF SINAV TARİHLERİ Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi şöyle; Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021 Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021 ATA AÖF SINAVLARI ONLINE MI? Koronavirüs salgınından dolayı 2020-2021 ATA AÖF güz dönemi sınavları online mı olacak yoksa yüz yüze mi olacak araştırılıyordu. Erzurum Üniversitesi ATA vize sınavları online mı olacak inceleniyor.

Üniversite yaptığı açıklamasa ATA AÖF güz dönemi vize sınavları için karar aldı.

İşte ATA'nın güz dönemi sınavları online mı yüz yüze mi açıklaması; "Ayrıca daha önce 14-15 Kasım 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağı ilan edilen Ceza İnfaz Kurumları güz yarıyılı vize sınavlarının 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde yine yüz yüze yapılması kararlaştırılmıştır." ATA AÖF SINAV TARİHLERİ 2020-2021 ATA AÖF sınav tarihleri araştırılıyordu. Atatürk Üniversitesi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, ATA AÖF güz dönemi vize sınav tarihlerini paylaştı. Üniversite sınavlara cep telefonu yerine bilgisayardan giriş yapılarak girilmesini önerdi. İşte ATA'nın güz dönemi sınav tarihleri hakkındaki açıklaması; "DGS Ek Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından henüz açıklanmaması nedeni ile, daha önce 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının, 30 Kasım – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır."