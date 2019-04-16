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AÖF soru cevapları yayımlandı! 2019 AÖF sınav sonuçları ne zaman? İşte soru ve cevap anahtarı…

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.04.2019 11:54 | Son Güncelleme

Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin ter döktüğü AÖF vize sınavları hafta sonu gerçekleşti. Birçok öğrenci AÖF soru ve cevaplarını bekliyordu ve beklenen AÖF soru ve cevapları yayınlandı. Öte yandan AÖF sonuçlarının ise en geç 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF soru cevapları yayımlandı! 2019 AÖF sınav sonuçları ne zaman? İşte soru ve cevap anahtarı…

Heyecanla beklenen AÖF soru ve cevapları Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlandı. AÖF sınav sonuçlarından önce puanlarını hesaplamak is3eyenler için AÖF soruları ve cevap anahtarı haberimizde.

2019 AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

AÖF SINAV RESMİ SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Soru ve cevaplar genellikle sınavın ardından 3 gün içerisinde açıklanıyor. Öte yandan AÖF sonuçlarının ise en geç 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÇIKÖĞRETİM'DE DERS TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme “ sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.

AÖF’DE MAZERET SINAVI VAR MI?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

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