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AÖF yeni kayıt nasıl yapılır? 2020 AÖF kayıt başvurusu yaparken izlenecek yollar nelerdir?

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

YKS sonucuna göre ya da ikinci üniversite kapsamında AÖF kayıtları nasıl yapılır merak ediliyor. Açıköğretim Üniversitesi'ne kayıt yapmak isteyen ve yeni kayıt yapacaklar nasıl kayıt yaptıracağını araştırıyor. Adaylar kayıt otomasyonu üzerinden işlem sağlayabilecek. 2020 AÖF kayıtları nasıl yapılır?

AÖF yeni kayıt nasıl yapılır? 2020 AÖF kayıt başvurusu yaparken izlenecek yollar nelerdir?

Anadolu üniversitesini kazananlar 2020 -2021 eğitim ve öğretim yılına başlamak için gün sayıyor. Açıköğretim Fakültesi'ne nasıl başvuru yapılır, AÖF kayıt nasıl yapılır araştıran adaylar ilk kayıtlarını internet üzerinden kayıt otomasyonundan yapıyor. İnternet üzerinden ilk kayıt işlemini yapan öğrenciler daha sonra bankaya belirlenen tutarı yatırıp ardından da AÖF başvurusu için gerekli evrakları tamamlayıp kayıt başvurusu için AÖF bürolarına gitmesi gerekiyor. İşte 2020 AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme...

AÖF KAYIT NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt olmak isteyenlerin merak ettiği AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır detaylarıyla haberimizde.
Vatandaşlar tarafından AÖF kayıt işlemleri nasıl yapılır sorusuna da yanıt aranıyor. AÖF kayıt tarihleri içerisinde aday başvuruları aof.anadolu.edu.tr resmi internet adresinden yapılıyor. Adayların başvuru yapmaları için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sistemi içerisinde güncel olarak yer alması gerekiyor. Bilgileri güncel olmayan adayların, kayıtlarının bulunduğu kuruma gidip başvurmaları ve bilgilerinin güncellenmesini sağlamaları gerekiyor.
Bunun yanı sıra online olarak kayıt başvurusu yapmamış olan adayların kaydı yapılamıyor. Çevrimiçi başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra AÖF yeni kayıt ücreti ödeyen adayların durumları kontrol edilip kayıt işlemleri onaylanıyor. Adayların ödeme işlemini gerçekleştirdikten sonra kayıt işleminin tamamlanması için başvuru sayfası üzerinden onay vermesi gerekiyor. 11 Eylül’den sonra online ya da farklı bir yöntem ile başvuru gerçekleştirilemiyor. İleri tarihlerde herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına adayların son günlere kalmadan başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Çevrimiçi başvuru ve kayıt süreleri normal şartlar altında uzatılmıyor.

ADIM ADIM AÖF KAYIT YENİLEME

AÖF akyıt yenileme işlemi öncelikle, ders seçimi yapılarak başlar.

Ders seçiminin ardından kayıt yenimele ücreti bedeli ödenir.

Ders seçimi yapmadan bankaya gidilmemeli, ders seçimi yapmadan kayıt için sistemde bilgileriniz çıkmadığı için bankadan ödeme yapamayacaksınız. Bu yüzden ders seçimi öncelikli olarak mutlaka yapılmalı.

Bahar döneminde kayıt yeniletecek olan öğrencilere fakülte ders ataması yapmayacak, 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçilebilecek.

Ders seçimlerinin hepsi ekle - sil işlemleri aof.anadolu.edu.tr üzerinden kayıt otomasyonundan yapılacak.

2020 AÖF YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi yeni kayıt yapmanın birden çok yolu bulunur.

Yeni Kayıt: En az lise ve dengi okullarda okuyanların yaptıüı kayıttır.

Dikey Geçiş: Meslek Yüksekokullerı ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans
programlarından mezun olan ya da mezun durumundaki adayların başvuracağı durumdur.

Yatay Geçiş: Normal bir örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerin durumu.

İkinci Üniversite: Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ya da halen devam edenlerin durumu.

AÖF mezunu: AÖF, İktisat, İşletme Fakülteerinden mezun olanlar yeni kayıt yapabilirler ama hala kayıtlı olanlar yeni AÖF kaydı yapamaz.

31 Ağustos ile 10 Eylül tarihleri arasında herhangi bir mazeret sebebiyle kayıt yaptıramamış olanlar için 11 Eylül tarihinde mazeretli kayıt işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bu AÖF kayıt sürecinde de adayların mazeret beyaz etmesi bekleniyor. Aynı zamanda adaylar; muafiyet işlemleri ve ders transferi gibi konular hakkında detaylı bilgiye Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet adresi olan anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasındaki Duyurular bölümünden ulaşabiliyor.

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