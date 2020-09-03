AÖF yeni kayıt nasıl yapılır? 2020 AÖF kayıt başvurusu yaparken izlenecek yollar nelerdir?

Anadolu üniversitesini kazananlar 2020 -2021 eğitim ve öğretim yılına başlamak için gün sayıyor. Açıköğretim Fakültesi'ne nasıl başvuru yapılır, AÖF kayıt nasıl yapılır araştıran adaylar ilk kayıtlarını internet üzerinden kayıt otomasyonundan yapıyor. İnternet üzerinden ilk kayıt işlemini yapan öğrenciler daha sonra bankaya belirlenen tutarı yatırıp ardından da AÖF başvurusu için gerekli evrakları tamamlayıp kayıt başvurusu için AÖF bürolarına gitmesi gerekiyor. İşte 2020 AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme...

AÖF KAYIT NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt olmak isteyenlerin merak ettiği AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır detaylarıyla haberimizde.

Vatandaşlar tarafından AÖF kayıt işlemleri nasıl yapılır sorusuna da yanıt aranıyor. AÖF kayıt tarihleri içerisinde aday başvuruları aof.anadolu.edu.tr resmi internet adresinden yapılıyor. Adayların başvuru yapmaları için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sistemi içerisinde güncel olarak yer alması gerekiyor. Bilgileri güncel olmayan adayların, kayıtlarının bulunduğu kuruma gidip başvurmaları ve bilgilerinin güncellenmesini sağlamaları gerekiyor.

Bunun yanı sıra online olarak kayıt başvurusu yapmamış olan adayların kaydı yapılamıyor. Çevrimiçi başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra AÖF yeni kayıt ücreti ödeyen adayların durumları kontrol edilip kayıt işlemleri onaylanıyor. Adayların ödeme işlemini gerçekleştirdikten sonra kayıt işleminin tamamlanması için başvuru sayfası üzerinden onay vermesi gerekiyor. 11 Eylül’den sonra online ya da farklı bir yöntem ile başvuru gerçekleştirilemiyor. İleri tarihlerde herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına adayların son günlere kalmadan başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Çevrimiçi başvuru ve kayıt süreleri normal şartlar altında uzatılmıyor.