Yurtdışında yaşayan Açıköğretim öğrencilerinin merak ettiği bir soru da AÖF yurtdışı sınavlarını online mı yapacak sorusuydu. AÖF Genel Müdürü Yusuf Büyük son dakika AÖF yurtdışı sınavları ile ilgili açıklama yaptı. İşte 2020 AÖF yurtdışı sınavları nerede yapılacak sorusunun cevabı...

2020 AÖF yurtdışı sınavları nerede yapılacak?

Genel Müdür Yusuf Büyük imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımız bünyesinde faaliyetlerini yürüten Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesinin Batı Avrupa ve Balkanlar Yurt Dışı Programlarının Sınavları, Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülmektedir. Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesinin Batı Avrupa ve Balkanlar Yurt Dışı Programlarının 2'nci dönem sınavlarının 25-26 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanmıştır.

Fakat tüm dünyayo ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs (CovID-19) salgını sebebiyle 2'nci dönem sınavları 23 Mart 2020 tarihli ve 24659360-490.99-E.5801491 sayılı yazı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Yurt dışı sınav merkezlerinde yapılması planlanan 2' nci dönem sınavlarının koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkelerde alınan farklı tedbirlerden dolayı yapılamayacak olması nedeniyle; hem açık öğretim okulları yurt dışı programlarına kayıtlı öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi hem de virüsün bulaşmasının önlenmesi amacıyla Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesinin 2' nci dönem sınavları Anadolu Üniversitesi ile birlikte daha sonra belirlenecek tarihlerde internet tabanlı olarak yapılması Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

