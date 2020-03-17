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AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları ertelendi!

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.03.2020 09:57 | Son Güncelleme

MEB, yaptığı duyuru ile AÖL 2. dönem sınavlarını erteledi. Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan erteleme, resmi yazı ile duyuruldu. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Öğretim Lisesi 2020 sınav takvimi ile ilgili detaylar...

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları ertelendi!

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi öğrencilerini ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan duyuru ile koronavirüs önemleri kapsamında AÖL 2. dönem sınavları ileri bir tarihe ertelendi.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB’in resmi duyuruna göre normalde 21-22 Mart olarak planlanan AÖL 2. dönem sınavları Eylül ayına ertelendi. Ancak MEB’den Eylül ayının hangi günlerinde yapılacağını açıklamadı. İlerleyen tarihlerde sınavların Eylül’de tam olarak hangi hafta sonu yapılacağının açıklanması bekleniyor.

MEB’in AÖL SINAVLARI DUYURUSU

“Genel Müdürlüğümüz Açık Öğretim Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Açık Öğretim Okulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı II. Dönem Merkezi Sistem Sınavları 2020 Yılı Sınav Takvimine göre 21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanmıştır.

Son dönemde Dünya çağında görülen Corona Virüs (Covid-19) tehlikesinin ülkemizde de görülmesi sebebiyle, anılan tarihlerde yapılması planlanan Açık Öğretim Kurumları 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı II. Dönem Mer

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