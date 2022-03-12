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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç? Gözler MEB'de!

12.03.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçları, 1 Mart'ta gerçekleştirilen ve 10 Mart Perşembe günü tamamlanan sınavların ardından Açık Lise öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Adaylar, Açık Lise 2.dönem sınavları ile ilgili AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç? sorularının yanıtını öğrenmek için internette arama yapıyor. AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sınava ilişkin merak edilenler haberimizde...

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç? Gözler MEB'de!

AÖL sınavları çevrimiçi olarak 1 Mart Salı günü başlamış ve 10 Mart Perşembe günü sona ermişti. Bu kapsamda AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç? soruları internette günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem online sınavları ile ilgili ayrıntılar ve AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 2. Dönem Sınav sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Öğrenciler 15 Mart tarihine kadar sınava itiraz edebilecek. Sonuçların Mart ayının sonunda açıklaması bekleniyor.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat daha önce AÖL 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. Geçtiğimiz dönemim bilgileri baz alındığında AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulanıyor. Yani öğrencinin bir dersten başarılı olması için, 45 puan alması gerekli.

AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL ders geçme notu kaç?

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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