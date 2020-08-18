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AÖL sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları neden açıklanmadı? MEB AÖL sonuç sorgulama

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.08.2020 07:32 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınından dolayı ertelenen ve sonradan yapılan AÖL sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17 Ağustos'ta açıklanması gereken sınavlar hala açıklanmadı. Adaylar AÖL sınavları ne zaman saat kaçta açıklanacak merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden, AÖL 2. dönem sınav sonucu öğrenme ekranı ile öğrenebilecek. AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak eden öğrenciler, AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı araştırmasına başladı.

AÖL sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları neden açıklanmadı? MEB AÖL sonuç sorgulama

Uzaktan eğitimle lise eğitimini tamamlayan öğrenciler merakla sınavlarının sonuçlarının açıklanacağı saati bekliyordu. 17 Ağustos dün açıklanması beklenen AÖL sınav sonuçları ile ilgili hala net bir bilgi paylaşılmış değil. Öğrenciler AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı araştırmasına başladı. İşte AÖL 2. dönem sınav sonuçları öğrenme ekranı!

AÖL sınav sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. dönem sonav sonuçlarının açıklandığı gün geldi çattı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılan Açıköğretim Lise 2. dönem sınav sonuçları için heyecanla bekleyen öğrenciler sınav sonuçlarına 17 Ağustos'ta ulaşmayı bekliyordu... Peki AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı?Dün açıklanması beklenen açıköğretim lise 2. dönem sınav sonuçlarının neden açıklanmadığına dair yetkililerden henüz net bir bilgi gelmiş değil.

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Açıköğretim Lise (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları açıklanıyor!

Koronavirüs salgınının aksattığı sınavlardan birisi de Açıköğretim sınavları oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin 2. dönem sınavları 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldı AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı bugün verilecek. Koronavirüs salgınının ardından derslerine daha fazla odaklanan ve notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler Açıköğretim lise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Öğrenciler, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacağını merak ederken, Açıköğretim Lise'si için yeni dönem kayıt hakkında bilgiler paylaşıldı. Peki AÖL 2020 - 2021 kayıtları ne zaman yapılacak?
Açık lise 2. dönem sınav sonuçları için tarih geldi. Açık lise 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos tarihinde yani bugün itibari ile açıklanacak. AÖL sınav sonuçlarını öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak "öğrenci girişi" kısmından öğrenebilecek. 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki sorgulama linkini kullanabilirsiniz.

AÖL SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI

AÖL 2. dönem sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

25 ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılan AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 17 Ağustos'ta açıklanacağını bildirmişti. Açık lise sınav soru ve cevaplarının, MEB Açıköğretim Lisesi sisteminden bugün ilerleyen saatlerde erişime açılması bekleniyor. Yukarıda paylaştığımız linkte AÖL sınav sonucu öğrenme ekranıile, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına ulaşabilrsiniz. Sınav soru ve cevaplarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

AÖL GEÇMİŞ YILLAR SORU VE CEVAPLARI

2020-2021 Açıköğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor?

Açıköğretim lisesi 2020- 2021 güz dönemi kayıtları heyecanla bekleniyor. 24 Ağustos'ta AÖL Güz Dönemi kayıtları alınacak.
AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki AÖL 2020-2021 Güz Dönemi ders seçme ne zaman yapılacak? 1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman olacak?

Açıköğretim lisesi güz dönemi sınavları için bilgiler gelmeye başladı. 2020-2021 Açıköğretim lisesi 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. 2021 yılında da Açıköğretim sınavına girecek olanlar için AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.

Açıköğretim Lisesi'ne kimler kayıt olabilir?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

Açık Öğretim Lisesi'nden nasıl mezun olunur?

  • Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
  • Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,
  • Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

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