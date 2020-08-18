AÖL sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları neden açıklanmadı? MEB AÖL sonuç sorgulama

Uzaktan eğitimle lise eğitimini tamamlayan öğrenciler merakla sınavlarının sonuçlarının açıklanacağı saati bekliyordu. 17 Ağustos dün açıklanması beklenen AÖL sınav sonuçları ile ilgili hala net bir bilgi paylaşılmış değil. Öğrenciler AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı araştırmasına başladı. İşte AÖL 2. dönem sınav sonuçları öğrenme ekranı!

AÖL sınav sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. dönem sonav sonuçlarının açıklandığı gün geldi çattı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılan Açıköğretim Lise 2. dönem sınav sonuçları için heyecanla bekleyen öğrenciler sınav sonuçlarına 17 Ağustos'ta ulaşmayı bekliyordu... Peki AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı?Dün açıklanması beklenen açıköğretim lise 2. dönem sınav sonuçlarının neden açıklanmadığına dair yetkililerden henüz net bir bilgi gelmiş değil.

Açıköğretim Lise (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları açıklanıyor!

Koronavirüs salgınının aksattığı sınavlardan birisi de Açıköğretim sınavları oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin 2. dönem sınavları 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldı AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı bugün verilecek. Koronavirüs salgınının ardından derslerine daha fazla odaklanan ve notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler Açıköğretim lise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Öğrenciler, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacağını merak ederken, Açıköğretim Lise'si için yeni dönem kayıt hakkında bilgiler paylaşıldı. Peki AÖL 2020 - 2021 kayıtları ne zaman yapılacak?

Açık lise 2. dönem sınav sonuçları için tarih geldi. Açık lise 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos tarihinde yani bugün itibari ile açıklanacak. AÖL sınav sonuçlarını öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak "öğrenci girişi" kısmından öğrenebilecek. 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki sorgulama linkini kullanabilirsiniz.