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AÖL sınav tarihleri... MEB AÖL sınavları online mı olacak? 2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihleri ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 21.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle birçok sınav online yani internet üzerinden yapılmıştı. Hatta AÖL sınavları ertelenmiş ve tarihi değişmişti. Geçtiğimiz aylarda salgın sebebiyle AÖL sınavları ertelenmiş ve açıköğretim fakültesi sınavları online yapılmıştı. Peki AÖL sınavları internet üzerinden mi yapılacak? İşte MEB'in yayınladığı AÖL 1. dönem sınav takvimi...

AÖL sınav tarihleri... MEB AÖL sınavları online mı olacak? 2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihleri ne zaman?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavralrı kronavirüsten dolayı online olarak mı yapılacak araştıran adaylar, MEB'in yayınladığı 2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihlerini araştırmaya başladı. Tekrar aynı durum mu yaşanacak merak eden adaylar, AÖL sınavları internetten mi yapılacak yoksa sınav merkezinde mi yapılacak araştırmaya başladı. AÖL ders ekleme işlemlerinin başlamasıyla birlikte araştırılan AÖL 1. dönem 2020 sınav tarihleri açıklandı mı sorusunun cevabı haberimizde... İşte MEB ile Açık Lise AÖL sınav takvimi ve 1.dönem sınav tarihleri. Bazı nedenlerden dolayı liseyi açık olarak okuyan ve örgün eğitime katılamayan kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı 2020 2021 Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi araştırması devam ediyor. AÖL kayıt yenileme ve ilk kez kayıt yapacakların son işlem tarihi 9 Ekim olarak açıklanmıştı. Peki AÖL sınavları ne zaman?

AÖL SINAV TAKVİMİ 2020

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

9 Ekim tarihinde bitecek olan AÖL kayıt işlemlerini yapan öğrencilerin gündeminde şimdi de AÖL sınav takvimi yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takvimine göre 1.dönem sınav tarihleri açıklandı. İlk kez açık liseye kaydolan ve açık lise kaydını yenileyenlerin merak ettiği
MEB AÖL sınav takvimini derledik. AÖL sınavları ne zaman? MEB ile Açık Lise AÖL sınav takvimi ve AÖL 1.dönem sınav tarihleri ne zaman? araştırılıyordu.

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2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü itibari ile öğrencilerin erişimine açılacak. Heyecanla beklenen 2020 AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.

AÖL SINAV TAKVİMİ 2020

AÖL 2020 SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı araştırılıyor. MEB 2020 2021 Eğitim takvimine göre, AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu. Yukarıda belirtildiği gibi, AÖL 1. dönem sınavı için 2 Aralık tarihinde erişime açılacak sistem ile öğrenciler sınav giriş yerleri için yayınlanan bilgilere ulaşabilecek. Sınavlar yine aynı ay içerisinde yapılacak. 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açıldıktan sonra AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde sınav merkezlerinde yapılması bekleniyor.

AÖL SINAV TAKVİMİ 2020

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YOKSA SINAV MERKEZLERİNDE Mİ YAPILACAK?

AÖL kayıt işlemlerinin çok kısa bir süre sonra bitecek olmasıyla öğrenciler AÖL sınavları online mı yoksa sınav merkezinde mi yapılacak araştırmaya başladı. AÖL sınavlarının internet üzerinden yapılacağını düşünen adaylara şimdiden MEB'in böyle bir açıklaması olmadığını, eğer MEB AÖL sınavlarını internet üzerinden yapma kararı alırsa haberlerimizde yer vereceğimizi belirtelim. AÖL 1. dönem sınavları MEB'den son dakika açıklaması gelmediği takdirde sınav merkezlerine gidilerek yapılacak. Koronavirüsten kaynaklı herhangi bir sınav ertelemesi ise şimdilik söz konusu değil.

AÖL SINAV TAKVİMİ 2020

MEB, AÖL SINAV TAKVİMİ 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020


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